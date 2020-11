LA SERIE A PIANGE MA LA LIGA NON RIDE – IN SPAGNA I CLUB DOVRANNO TAGLIARE GLI STIPENDI PER 500 MILIONI. SFORBICIATA DEL 30% AL REAL, INGAGGI DA DIMEZZARE AL BARÇA CHE NON HA ANCORA L'ACCORDO CON I GIOCATORI PER UNA RIDUZIONE DEL MONTE SALARI DI BEN 191 MILIONI – IL NUMERO 1 DELLA LIGA, JAVIER TEBAS: “AL MOMENTO NON VEDO I CATALANI A RISCHIO FALLIMENTO MA…”