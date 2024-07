16 lug 2024 17:51

“IL VINO ERA CALDO, IL PESCE SURGELATO E IL CONTO TROPPO SALATO” - A GALLIPOLI, VICINO LECCE, I TURISTI NON VOGLIONO PAGARE LA CENA CONSIDERATA SCADENTE E TROPPO CARA E SCOPPIA LA RISSA COL RISTORATORE – NON È BASTATO NEANCHE UNO SCONTO (DA 265 A 250 EURO, CAPIRAI) PER CALMARE GLI ANIMI – AL MOMENTO NON SONO STATE PRESENTATE DENUNCE - VIDEO