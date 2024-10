23 ott 2024 20:05

“IL VINO E’ MIO” – A CASORIA, VICINO NAPOLI, UNA CENA TRA QUATTRO COGNATI SFOCIA IN UNA RISSA CON SPRANGA E COLTELLO. A FAR DEGENERARE LA DISCUSSIONE UNA CONTROVERSIA SULLA PROPRIETÀ DI ALCUNE BOTTIGLIE: “I SOLDI ERANO MIEI”, “NO, LE HO COMPRATE IO”. UN UOMO È STATO ACCOLTELLATO AL FIANCO, UN ALTRO COLPITO ALLA TESTA CON UNA MAZZA DI FERRO. FERITA ANCHE UNA DONNA - DUE PERSONE SONO STATE ARRESTATE PER TENTATO OMICIDIO (PROSIT!)