1 mag 2023 11:24

“È UN VIOLENTO, PUÒ STUPRARE ANCORA PER APPAGARE I SUOI ISTINTI SESSUALI” - IL GIP DI MILANO NON HA CREDUTO A UNA SOLA PAROLA DI FADIL MONIR, IL 27ENNE MAROCCHINO SENZA FISSA DIMORA CHE HA STUPRATO UNA CONNAZIONALE DI 36 ANNI ALLA STAZIONE CENTRALE: L’UOMO HA TENTATO DI SCREDITARE LA DONNA PARLANDO DI RAPPORTI CONSENZIENTI E DI UNA CONOSCENZA PREGRESSA PER QUESTIONI DI DROGA, MA DAI FILMATI È CHIARO CHE LA VITTIMA LOTTAVA PER….