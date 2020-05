11 mag 2020 16:43

“NELLA VITA CI VUOLE CULO, INVECE IO HO AVUTO SOLO IL…” – QUELLA SVAVOLONA DI ASIA ARGENTO NON RIESCE A TENERSI I FOLLOWER NEMMENO POSTANDO LE FOTO DEL PRIMO PIANO DELLE CHIAPPE: “È ASSURDO CHE HO PUBBLICATO UNA FOTO DEL MIO C..O E HO PERSO 3MILA FOLLOWER” – MA L’IMMAGINE VIENE GRADITA DA ALTRE SMUTANDATE CHE NON PERDONO OCCASIONE PER DENUDARSI SUL SOCIAL…