2 ago 2023 18:16

“LA VITA NON HA SENSO” – L’AGGHIACCIANTE ULTIMO POST DI ZHANNA SAMSONOVA, L’INFLUENCER VEGANA 39ENNE MORTA IN THAILANDIA: PER LA MADRE È DECEDUTA PER UN’INFEZIONE SIMILE AL COLERA, MA PER GLI AMICI LA RAGAZZA AVEVA PROBLEMI DI ANORESSIA E SAREBBE MORTA DI FAME – DA TEMPO L’AVEVANO INVITATA A FARSI CURARE, MA LEI A VOLTE SI RIFIUTAVA DI MANGIARE E BERE PER GIORNI: SUI SOCIAL POSTAVA RICETTE CRUDISTE, MA DAI VIDEO EMERGE COME NON AVESSE ALCUNA VOGLIA DI MANGIARE… - VIDEO