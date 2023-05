“VIVERE FINO A 100 ANNI POTREBBE DIVENTARE LA NORMA PER I NEONATI ENTRO IL 2050” - LO HA DICHIARATO LA DIRETTRICE DELLO STANFORD CENTER OF LONGEVITY, LAURA CARTENSTEN, DURANTE UN FORUM A SINGAPORE: "NON HA SENSO PER LE PERSONE TERMINARE L'ISTRUZIONE A VENT'ANNI QUANDO VIVRANNO FINO A 100 ANNI. DOBBIAMO TROVARE MODI PER INTEGRARE L'ISTRUZIONE PER TUTTA LA VITA, E ABBIAMO BISOGNO FARLO PERCHÉ LAVOREREMO PER ANNI, E IL LAVORO FA BENE. DIRE CHE LE PERSONE ANZIANE AVRANNO BISOGNO DI ESSERE SOSTENUTE SEMPRE PIÙ A LUNGO NON FUNZIONA”

(ANSA) - SINGAPORE, 06 MAG - La metà dei bambini che oggi hanno cinque anni nel mondo sviluppato, inclusa Singapore, può aspettarsi di vivere fino a 100 anni, e questa potrebbe diventare la norma per i neonati entro il 2050.

anziani felici 7

Lo ha dichiarato la direttrice dello Stanford Center of Longevity, Laura Cartensten, durante il Tsao Longevity Forum di Singapore. Il numero di centenari a Singapore - quelli di età pari o superiore a 100 anni - era di 1.500 nel giugno 2020, più che raddoppiato rispetto ai 700 del giugno 2010. In termini di istruzione e longevità, la direttrice ha affermato: "Non ha senso per le persone terminare l'istruzione a vent'anni quando vivranno fino a 100 anni. Dobbiamo trovare modi per integrare l'istruzione per tutta la vita, e in parte abbiamo bisogno farlo perché probabilmente lavoreremo per anni, e il lavoro fa bene alle persone in generale".

anziani felici 5

"L'idea che le persone lavoreranno per 40 anni e risparmieranno abbastanza per non lavorare per altri 30 anni è semplicemente fuori portata per la stragrande maggioranza delle persone. Dire che le persone anziane avranno bisogno di essere sostenute sempre più a lungo non funziona in una società diversa per età", ha aggiunto. Carstensen ha anche affermato che è necessario smettere di parlare di società che invecchiano e iniziare a parlare di società diverse per età: "Dobbiamo pensare a cosa possiamo risolvere usando la forza, l'abilità e la velocità dei giovani, insieme a persone anziane che sono emotivamente stabili, informate e funzionalmente sane".

anziani felici 4