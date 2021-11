14 nov 2021 18:39

“VIVETE LA REALTA’ COSI’ COM’E’ SENZA STRANI VISORI” - L'ENTE DEL TURISMO ISLANDENSE "RISPONDE" A ZUCKERBERG E AL SUO METAVERSO CON UN VIDEO GENIALE, CHE RIPORTA CON I PIEDI PER TERRA CHI INSEGUE LE CHIMERE DEL VIRTUALE: “NEL NOSTRO MONDO IN CUI MUOVERSI LIBERAMENTE TUTTO E’ REALE. E COSI’ E’ STATO PER MILIONI DI ANNI. E’ TOTALMENTE IMMERSIVO CON L’ACQUA CHE E’ BAGNATA. CI SONO CIELI CHE POTETE GUARDARE CON I VOSTRI OCCHI..." - VIDEO