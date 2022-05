CAFONALINO - CHE CI FANNO GIANFRANCO VISSANI E EDOARDO IN UNA LIBRERIA? BALLANO "I WATUSSI"? NO, ERANO ALLA PRESENTAZIONE DI ‘’AFFARI DI LIBRI’’ DI MARIAGLORIA FONTANA, ALLA LIBRERIA "ELI" DI MARCELLO CICCAGLIONI - IL VOLUME RACCOGLIE DIECI INTERVISTE A SCRITTORI E SCRITTRICI: PRATICAMENTE UNA CAREZZA PER IL LORO EGO GIA' ESPANSO... - FOTO