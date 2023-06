“LA VOCE DI JOHN LENNON NON È STATA CREATA DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” - PAUL MCCARTNEY CORRE AI RIPARI DOPO CHE I FAN DEI BEATLES HANNO BOLLATO COME “INQUIETANTE” L’IDEA DELL’ULTIMO SINGOLO DELLA BAND: “SI SONO FATTE TROPPE CONGETTURE. QUELLO CHE POSSO DIRE È CHE TUTTO REALE E TUTTI SUONIAMO. C’È STATA CONFUSIONE E…” - VIDEO

paul mccartney if this walls could sing

Paul McCartney torna a parlare del nuovo singolo dei Beatles e chiarisce: "La voce di John Lennon non è stata creata artificialmente". Su Twitter l'artista sottolinea infatti che si è trattato di "confusione e speculazione" da parte della stampa dopo le sue parole alla Bbc perché "è tutto reale e suoniamo tutti".

Le parole su Twitter

"Sembra che ci siano molte congetture là fuori - scrive Paul McCartney su Twitter - Non posso dire troppo in questo momento ma per essere chiaro, niente è stato creato artificialmente o sinteticamente. È tutto reale e tutti suoniamo qui. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni".

john lenno paul mccartney

Paul McCartney aveva annunciato che sarà l'ultimo singolo dei Beatles: "L'abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest'anno". Il brano dovrebbe essere "Now and then", anche se l'artista non ha mai fatto il nome della canzone.

