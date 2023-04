“VOGLIAMO FARE UN TEST DEL DNA” - WOODY HARRELSON CONFERMA CHE POTREBBE ESSERE IL FRATELLO DI MATTHEW MCCONAUGHEY: I DUE HANNO SCOPERTO UNA SERIE DI INQUIETANTI COINCIDENZE CHE RIGUARDANO I GENITORI E, IN PARTICOLARE, LA MADRE CHE CONOSCEVA ENTRAMBI I LORO PADRI – “PER MATTHEW FARE IL TEST È MOLTO PIÙ COMPLICATO. SI SENTE COME SE STESSE PERDENDO UN PADRE. MA IO GLI HO SPIEGATO: 'NO, STAI GUADAGNANDO UN SECONDO PAPÀ E UN FRATELLO…'”

Estratto dell'articolo di www.movieplayer.it

woody harrelson matthew mccounaghey

Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono noti per la loro grande amicizia e per aver condiviso il set della prima stagione della serie antologica True Detective. In una recente intervista al podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa, McConaughey ha rivelato che c'è la possibilità che i due attori siano anche fratelli e sarebbero disposti a fare anche il test del DNA, nonostante ci sia qualche dubbio da parte di Matthew.

woody harrelson matthew mcconaughey edtv

Woody Harrelson […] Durante un'intervista al talk show The Late Show With Stephen Colbert, Harrelson ha confermato la possibilità che questa clamorosa notizia sia vera.

"Beh, posso solo dire che c'è una certa veridicità in quella teoria perché abbiamo parlato con Mamma Mac, la madre biologica di Matthew, e una volta ci ha fatto questa rivelazione... voglio dire, è pazzesco", ha detto Harrelson.

woody harrelson assassini nati

"Eravamo in Grecia a guardare la squadra degli Stati Uniti giocare la Coppa del Mondo e non so, ho menzionato qualcosa riguardo ai rimpianti. E ho detto, 'Sai, è strano che mio padre non abbia rimpianti'. E conosco Mamma Mac da molto tempo, e lei ha detto, 'Conoscevo...tuo padre'. Ed è stata la sua pausa dopo quel 'Conoscevo' che ho trovato un po' inquietante, o interessante".

woody harrelson e matthew mcconaughey

[…] Partiti da questa rivelazione, i due attori hanno iniziato a indagare e hanno scoperto che il padre di Woody Harrelson, uscito di prigione, era tornato a casa durante un periodo di crisi tra i genitori di McConaughey, che poi hanno divorziato. L'ipotesi ha acquisito maggiore plausibilità quando sono emerse delle ricevute di alcune località del Texas in cui i due potrebbero essersi incontrati clandestinamente.

"Vogliamo fare un test del DNA, ma per lui è molto più complicato", ha continuato Harrelson. "Si sente come se stesse perdendo un padre. Ma io gli ho spiegato, no, stai guadagnando un secondo padre ed un fratello".

true detective woody harrelson e matthew mcconaughey

Potrebbe essere una coincidenza, o forse no, ma Brother From Another Mother, ovvero, Fratelli da un'altra madre, è il titolo della commedia per Apple TV+ che vedrà Woody Harrelson e Matthew McConaughey riuniti sul piccolo schermo. Nella serie, i due attori daranno vita a personaggi ispirati a loro stessi e condivideranno la casa in un ranch texano con le loro famiglie.

matthew mccounaghey con la madre mary matthew mccounaghey Out Of The Furnace Christian Bale Woody Harrelson Foto del Film e woody harrelson true detective woody harrelson e matthew mcconaughey woody harrelson