“VOGLIO CREARE UNA RISERVA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE COME IN ISRAELE” - IL MINISTRO DELLA DIFESA, CROSETTO, CI CHIAMA ALLE ARMI: “MOLTI FINGONO DI NON VOLER CAPIRE CHE SENZA LA DIFESA NON C’È NÉ LIBERA ISTRUZIONE NÉ LIBERO COMMERCIO NÉ DEMOCRAZIA. NOI NON ABBIAMO UN PROBLEMA DI NUMERO, MA SERVE UNA RISERVA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE DA ATTIVARE, OVVIAMENTE, IN CASI GRAVISSIMI. PROPORREMO UNA LEGGE, SU QUESTO. IL MONDO STA CAMBIANDO, SI COMBATTONO SIA GUERRE EVIDENTI CHE IBRIDE, E CONTRO QUESTE NON SIAMO ATTREZZATI: OGGI NON POSSO ASSUMERE UN GRUPPO DI HACKER NEL MINISTERO E, SE LO FACCIO, NON POSSO PAGARLI QUANTO LI PAGA UN’AZIENDA PRIVATA”

Estratto dell’articolo di Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

guido crosetto alla camera 7

[…] Gli italiani lo sanno che per Kiev spendiamo molto meno di altri nostri alleati?

«Non è così, siamo dietro solo a Berlino nella Ue e a Londra e Usa fuori dall’Ue. E questo considerando che abbiamo un bilancio della Difesa completamente diverso».

[…] Su Gaza l’Ue è andata in ordine sparso.

«L’Europa al momento è fatta così, è un dato di fatto: esistono 27 politiche estere diverse, ogni Paese ha una sua agenda non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Niger, nel Nord Africa, in Kosovo. Per questo non abbiamo un ruolo rilevante nel mondo».

SOLDATI ITALIANI IN LIBANO

Londra ha appena stanziato 3 miliardi per Kiev, i tedeschi arriveranno a 8 miliardi nel 2024. Si può applicare all’Ucraina o al Mar Rosso, una mentalità ragionieristica?

«Assolutamente no, lo dico dal giorno in cui mi sono insediato, ma non tutti lo capiscono, a cominciare dalla Ue. Ora dovremo mandare una nave e dei missili in Mar Rosso e non sarà facilissimo finanziare nuove spese. In Italia abbiamo ereditato un assetto delle forze armate frutto dell’illusione di non doversi più difendere da alcun attacco. Tutto deve essere trasformato, comprese le regole, anche quelle sui poteri del mio ministero, per dotarci di una capacità efficace di difendere realmente il nostro Paese».

SOLDATI ITALIANI IN LIBANO

Sia in Germania che in Gran Bretagna si discute di invertire le strategie militari addirittura ripristinando la leva obbligatoria.

«Tutti stanno cambiando tutto, ma qui in Italia a me dicono che voglio togliere denaro agli asili o alle scuole. Molti fingono di non voler capire che senza la difesa non c’è né libera istruzione né libero commercio né democrazia.

Noi non abbiamo un problema di numero, ma per esempio costruire una Riserva nazionale delle forze armate, come in Svizzera e in Israele, è un mio obiettivo, anche se da attivare, ovviamente, in casi gravissimi. Proporremo una legge, su questo, nelle prossime settimane, è una delle riforme necessarie all’Italia.

guido crosetto informativa alla camera

Il mondo sta cambiando, si combattono sia guerre evidenti sia guerre ibride. Solo nel Mar Rosso ci sono più guerre, Cina e Russia stanno già combattendo una loro guerra ibrida: le loro navi commerciali, risparmiate dagli Houthi, hanno un vantaggio competitivo che rischia di far saltare la concorrenza. Ma questo è difficile spiegarlo.

Abbiamo tolto — non noi, un altro governo — le armi all’ Arabia Saudita e agli Emirati quando combattevano contro gli Houthi, che hanno una capacità militare produttiva propria, e sono più pericolosi di Hamas ed Hezbollah. Ne paghiamo le conseguenze».

alpini in addestramento in lettonia 1

Siamo attrezzati contro le guerre ibride?

«Io oggi non posso assumere un gruppo di hacker nel ministero e, se lo faccio, non posso comunque pagarli quanto li paga un’azienda privata. […] Questo gap va colmato. […]».

[…] Fra pochi giorni Giorgia Meloni sarà in Giappone: discuterà anche della governance e delle risorse per costruire il caccia di sesta generazione, il progetto Gcap, su cui abbiamo un accordo con Tokyo e Londra. Chi comanderà?

guido crosetto in vacanza a ponza 7

«La governance sarà paritaria, 33% ognuno, e sarebbe la prima volta che l’Italia partecipa a un programma militare di primissimo piano con un ruolo paritario. Abbiamo già fissato la rotazione dei vertici, partiremo guidando noi. Gli impianti produttivi, il ritorno industriale e occupazionale sarà tutto paritario. La sede principale del consorzio, per motivi di semplicità fiscale, legale, amministrativa (purtroppo!) sarà in Uk».

È vero che Arabia Saudita ed Emirati potrebbero mettere dei soldi nel progetto?

«Molti sono interessati a entrare, ma non apriremo sin quando non sarà chiusa la fase costitutiva a tre. Poi, con l’accordo di tutti, potremo allargare ad altre nazioni». […]

soldati italiani libano 3

Elezioni europee a giugno, lei è disponibile a fare il commissario dell’Italia?

«Non ci ho mai pensato e non credo, ma in ogni caso non in qualsiasi posizione».