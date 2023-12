17 dic 2023 12:40

“VOGLIO ESSERE LASCIATO SOLO” – E’ LA RISPOSTA DI ROBERTO COPPOLA, SCOMPARSO DA MILANO NEL 2016 E RITROVATO SOLO ORA IN TEXAS, DOPO ANNI DI RICERCHE – LA MADRE LO CERCAVA DISPERATAMENTE MA DOVRA’ ASPETTARE PER RIABBRACCIARE IL FIGLIO: “HA CHIESTO PER IL MOMENTO DI ESSERE LASCIATO SOLO. HA ANCHE DETTO CHE QUANDO SARÀ PRONTO MI CONTATTERÀ E MI SPIEGHERÀ I MOTIVI DELLA SUA SCELTA. MA ADESSO NON MI INTERESSA. VOGLIO RISPETTARE LA SUA LIBERTÀ. ORA SONO SOLO FELICE DI SAPERE CHE STA BENE”