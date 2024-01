“VOGLIO GIRARE UN PICCOLO FILM” – ROBERTO BENIGNI “MINACCIA” DI TORNARE AL CINEMA DOPO DICIANNOVE ANNI DI ASSENZA - ALLA CONSEGNA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA CONFERITAGLI DALLA NOTRE DAME UNIVERSITY, IL REGISTA RIVELA: “MI PIACEREBBE GIRARE UNA PICCOLA OPERA PERSONALE, CHE ABBIA IL SENSO DEL NOSTRO TEMPO. LA PORTA PER IL CINEMA È SEMPRE APERTA” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valerio Cappelli per www.corriere.it

laurea honoris causa a roberto benigni 9

Prima della vestizione da laureato, come la chiama lui, Roberto Benigni annuncia a sorpresa che tornerà al cinema. Eccolo all’università di Notre Dame. A dispetto del nome è una istituzione cattolica americana la cui sede è nello stato dell’Indiana. A Roma c’è una succursale. E’ consentita una sola domanda al folletto, che risponde tutto d’un fiato: tornerà al cinema, da cui manca da 19 anni (La tigre e la neve)?

laurea honoris causa a roberto benigni 3

«Sì, ho avuto tante offerte in Italia e ne ho tanta voglia, anche se non mi sono mai fermato, ho fatto altre cose. Mi piacerebbe girare una piccola opera personale, che abbia il senso del nostro tempo. Un’opera che si prenda il cuore del mio cuore. Siamo circondati da eventi possenti che non si possono sentire. Gioia e dolore si sovrappongono.

laurea honoris causa a roberto benigni 10

La cosa più grande di un artista è regalare una gioia. Mi piacerebbe girare un piccolo film in cui lasciarsi andare a un momento di felicità e spensieratezza. La porta per il cinema è sempre aperta. E’ un bel momento, Paola Cortellesi, Matteo Garrone che con Io capitano sta in buonissima posizione per gli Oscar, ho cercato di sostenere il suo film con tutte le mie forze. Mi piacerebbe realizzare un film pieno di sentimenti anche a me».

laurea honoris causa a roberto benigni 1

Poi gli fanno indossare, a lui e agli altri due laureati honoris causa, Barbara Jatta dei Musei Vaticani e monsignor Brian Farrell, una curiosa tunica violacea con un cappello nero a forma pentagonale […] «of course, grazie mille, questa è la più prestigiosa università del mondo, è incredibile, non lo merito». Poi passa all’italiano: Un’altra laurea, ma è come se fosse la prima. Sono onorato, vorrei mostrarvi il mio amore nei vostri confronti. Ogni volta che sono in pubblico voglio condividere la mia felicità. […]

laurea honoris causa a roberto benigni 13 laurea honiris causa a roberto benigni 3 laurea honoris causa a roberto benigni 4 laurea honoris causa a roberto benigni 6 laurea honoris causa a roberto benigni 11 laurea honoris causa a roberto benigni 8 laurea honoris causa a roberto benigni 7 laurea honoris causa a roberto benigni 5 laurea honoris causa a roberto benigni 12 laurea honoris causa a roberto benigni 2