“VOGLIO MORIRE TRA LE FIAMME, E’ STATO IL DEMONIO!” - A ROMA UNA DONNA DA’ FUOCO AL SUO APPARTAMENTO E SI BARRICA IN CASA COMPLETAMENTE NUDA CON L’INTENTO DI SUICIDARSI - ALL’ARRIVO DELLA POLIZIA, LA PAZZARIELLA SI E’ OPPOSTA A OGNI TENTATIVO DI SALVATAGGIO INVOCANDO L’INTERVENTO DEL MALIGNO - COME E’ FINITA? GLI AGENTI SONO RIMASTI INTOSSICATI E LEI E’ STATA PORTATA IN OSPEDALE CON UN CODICE ROSSO PSICHIATRICO…

L’APPARTAMENTO VA IN FIAMME: «È STATO IL DEMONIO»

Estratto dell’articolo di R.C. per “il Messaggero”

È finita con un codice rosso psichiatrico all'ospedale San Giovanni e quattro poliziotti intossicati con 6 giorni di prognosi all'ospedale Vannini l'incendio di un appartamento al Prenestino scoppiato sabato scorso. All'arrivo dei poliziotti di San Lorenzo e dei pompieri però la padrona di casa si è opposta con forza agli aiuti urlando: «È stato il demonio. Voglio morire tra le fiamme».

INCENDIO IN CASA

Alla fine, per riuscire ad estrarre la donna dall'immobile, ad avere la peggio sono stati quattro poliziotti che sono rimasti intossicati dal fumo acre. Il rogo è scoppiato intorno all'ora di pranzo in un appartamento al pian terreno del Prenestino. Mentre gli altri residenti scendono in strada, arrivano i poliziotti. Che provano a entrare nella casa, citofonando. La donna all'interno farfuglia risposte incoerenti: «Andatevene.

Andate via. Non voglio essere salvata. È stato il diavolo. Io non vi aprirò mai».

Compresa la situazione, gli agenti, […] buttano giù la porta per trovarsi di fronte la donna, completamente nuda, che prova a respingerli per poi tentare di barricarsi in casa, continuando a urlare la sua volontà di non voler essere salvata. Alla fine […] i poliziotti e i pompieri […] riescono sia a domare il rogo che a trarre in salvo la donna […] un'accumulatrice seriale, viene comunque affidata al personale del 118 che la trasporta in un codice rosso psichiatrico al San Giovanni. […]