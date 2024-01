SI CHIUDE UN'EPOCA: A NATALE GIANNI LETTA SI È CONGEDATO DA FORZA ITALIA. A 89 ANNI, CON DUE LETTERE, UNA PER GLI AMICI, L'ALTRA PER MARINA E PIERSILVIO, L'EMINENZA AZZURRINA HA CHIUSO LA SUA CARRIERA DI '‘GIORNALISTA PROVVISORIAMENTE PRESTATO AL BERLUSCONISMO'' - UNA DECISIONE CHE SI ACCOMPAGNA ALLA VOLONTA' DI PIERSILVIO DI PRENDERE LA GUIDA DEL PARTITO, SEMPRE CHE ALLE ELEZIONI EUROPEE FORZA ITALIA NON CROLLI SOTTO L’8% - OLTRE IL SOLITO COLOSSALE CONFLITTO DI INTERESSI, IL DUBBIO CHE FA PIÙ BRECCIA TRA COLORO CHE SCONSIGLIANO L'AVVENTURA POLITICA È QUESTO: NON È SCONTATO CHE IL CARISMA, LA LEADERSHIP, LA CAPACITÀ DI CATALIZZARE CONSENSO E GESTIRE UN PARTITO, QUALITÀ CHE IL CAV HA SEMPRE MOSTRATO IN ABBONDANZA, SIANO EREDITABILI PER DNA - LA CONTRARIETÀ DI MARINA E IL FUTURO DI MEDIASET: A CHI LASCIA LA GUIDA DELL’AZIENDA? - VIDEO