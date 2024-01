“VOGLIO LA VERITÀ SULLA MORTE DI MIA SORELLA” – NON HA MAI CREDUTO ALL’IPOTESI DEL SUICIDIO SERGIO RESINOVICH, FRATELLO DI LILIANA, TROVATA MORTA NEL 2022 IN UN BOSCHETTO DI TRIESTE CON UNA BUSTA IN TESTA E IL CORPO INFILATO IN DUE SACCHI - LA PROCURA VOLEVA ARCHIVIARE IL CASO, MA ORA LA SALMA DELLA DONNA SARÀ RIESUMATA PER NUOVI ESAMI, ACCENDENDO NELLA FAMIGLIA UNA NUOVA SPERANZA. IL FRATELLO: “NON MI FERMO. IO VOGLIO SAPERE COSA È SUCCESSO…”

Alice Fumis per ANSA

SEBASTIANO VISINTIN LILIANA RESINOVICH

A due anni dalla sepoltura nel cimitero di Sant'Anna a Trieste, la salma di Liliana Resinovich sarà riesumata. Una procedura "opportuna", secondo la consulente della Procura di Trieste, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, cui è stato affidato il compito di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte della 63enne. L'auspicio del fratello di Liliana, Sergio, è che ora "si arrivi alla verità". Anche il marito Sebastiano Visintin attende "risposte".

liliana resinovich

L'atto è stato emanato oggi, come spiega una breve nota firmata dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo: il sostituto procuratore titolare del procedimento, Maddalena Chergia, "ha disposto con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile il conferimento, a un collegio di consulenti, dell'incarico di riesumazione della salma di Liliana Resinovich". Gli esperti sono convocati per fine mese, con "debito avviso ai prossimi congiunti della deceduta e ai rispettivi difensori"; "prevedibilmente - conclude De Nicolo - al formale affidamento dell'incarico farà sollecito seguito l'attività consulenziale prevista".

Liliana Resinovich

Il mandato all'anatomopatologa prevede la stesura di una nuova consulenza che accerti le lesioni riscontrate sul cadavere della donna, la loro origine, il mezzo che le ha prodotte, la datazione e ogni altro elemento utile a qualificare il decesso quale conseguenza di una azione suicidaria o di un fatto attribuibile a terzi.

liliana resinovich 3

Cattaneo - che in passato si era occupata di casi come quelli di Yara Gambirasio, David Rossi, Stefano Cucchi e Elisa Claps - ha assunto l'incarico dopo che il gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti lo scorso giugno aveva respinto la richiesta di archiviazione sul caso, avanzata dalla Procura, e disposto un supplemento di indagini, procedendo non più per sequestro di persona ma per omicidio e indicando 25 punti di nuovi accertamenti. Dunque nuovi esami medico-legali, analisi degli account e dei dispositivi digitali di tutte le persone coinvolte - in particolare Sebastiano Visintin e l'uomo cui Liliana era legata affettivamente, Claudio Sterpin - comparazioni di Dna, escussioni di varie persone.

liliana resinovich 4

A oggi però il giallo di Trieste resta ancora irrisolto e sono diversi gli interrogativi a cui dare risposta. Liliana Resinovich era scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre 2021. Il suo cadavere fu ritrovato una ventina di giorni dopo, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, non lontano dalla sua abitazione. Giaceva tra la vegetazione con un sacchetto di plastica in testa, legato da un cordino, e chiuso in due sacchi neri, infilati rispettivamente dall'alto e dal basso.

liliana resinovich 2

Secondo l'autopsia, la donna era morta per "uno scompenso cardiaco acuto"; non erano stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". Ulteriori indagini della squadra mobile, perizie e accertamenti, susseguitisi nel tempo, avevano portato la Procura, lo scorso febbraio, a chiedere l'archiviazione del caso, stabilendo che l'allontanamento da casa, come la morte, fossero stati intenzionali. Un epilogo che i familiari però hanno sempre respinto, opponendosi davanti al Gip. L'ipotesi del suicidio non è mai stata presa in considerazione da Sergio Resinovich.

liliana resinovich 1

La notizia di oggi accende in lui dunque una nuova speranza. L'auspicio, ribadisce, è che dalla riesumazione, per quanto "dolorosa", "si possa arrivare alla verità": "Finché riuscirò - promette - non mi fermo. Io voglio sapere cosa è successo" a Liliana. Anche il marito della 63enne, Sebastiano, spera che il nuovo esame "possa dare delle risposte", "dopodiché - conclude - io aspetto il nulla osta per cremare Liliana, questo è quello che interessa di più a me".

