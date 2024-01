10 gen 2024 19:05

“VOGLIONO FARMI LE SCARPE? ECCOLE!” – VITTORIO SGARBI POSTA UNA SUA FOTO SCALZO IN UN MUSEO E ATTACCA “REPORT”, “IL FATTO” E I 5 STELLE: “DIFFAMATORI SERIALI” – IL RIFERIMENTO È OVVIAMENTE ALL’INCHIESTA PER RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI, APERTA DALLA PROCURA DI MACERATA, CHE VEDE IL SOTTOSEGRETARIO TRA GLI INDAGATI (ANCHE SE LUI NEGA…) PER IL CASO DEL QUADRO “LA CATTURA DI SAN PIETRO”, DI RUTILIO MANETTI, SCOMPARSO DAL CASTELLO DI BURIASCO