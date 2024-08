“VOI GIORNALISTI VOLETE LA MIA MORTE” – QUELLO SVALVOLATO DI MORGAN SE LA PRENDE CON LA “STAMPA VIOLENTA” CHE, RACCONTANDO LA VICENDA DELLA SUA EX ANGELICA SCHIATTI, GLI AVREBBE FATTO PERDERE IL LAVORO: “VOI DESIDERATE ELIMINARMI. VI STO SUL CAZZO E ANCHE VOI STATE SUL CAZZO A ME, MA NON VOGLIO LA VOSTRA MORTE, LASCIATE VIVERE. NON VI BASTA AVERMI FATTO MALE. PIÙ DI COSÌ NON SI PUÒ ARRIVARE. COSA DIAVOLO SIETE? DEGLI INQUISITORI DEL MEDIOEVO?...” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.open.online.it

lo sfogo di morgan contro i giornalisti 6

Stavolta Morgan se la prende con i giornalisti, colpevoli a suo dire di accanirsi contro di lui nel raccontare la vicenda con la sua ex Angelica Schiatti e le sue stesse esternazioni. Secondo Marco Castoldi, i giornalisti finora hanno presentato di lui solo un’immagine negativa, dopo che la sua ex fidanzata lo ha denunciato per stalking e diffamazione. […] «Allora diciamo questa cosa a quelli che continuano a rompermi le palle – dice Morgan – Basta! Io vi ho espresso una situazione, vi ho detto che non lavoro a causa di quello che avete scritto voi».

lo sfogo di morgan contro i giornalisti 4

Secondo Morgan, i giornalisti a furia di dare spazio solo agli aspetti secondo lui negativi della sua vicenda vogliono «la mia morte. Più di così non si può arrivare, per favore, smettetela di criticare, di far uscire il negativo, ma quando finirete? Voi desiderate eliminarmi. Vi sto sul cazzo e anche voi state sul cazzo a me, ma non voglio la vostra morte, lasciate vivere. Non vi basta avermi fatto male, volete la morte. Cosa insegnate ai vostri figli?

lo sfogo di morgan contro i giornalisti 5

“Io desidero la morte di un cantante, gli abbiamo già rovinato la vita ma non ci basta, noi ti facciamo imparare, caro bambino” questo spiegate ai vostri figli. Così imparerebbero a non avere dei sentimenti, uno strato di sensibilità, a rispettare gli altri. Perché voi non mi rispettate, e si è capito. Io sono uno di quelli di cui non vi fotte un cazzo. Lo scrivete in modo tale che anche gli altri lo pensino, ma se non vi fotte di me perché continuate a scrivere di me? Lasciatemi stare, cosa diavolo siete? Degli inquisitori del medioevo? E io cosa sono invece?».

lo sfogo di morgan contro i giornalisti 1 lo sfogo di morgan contro i giornalisti 3 lo sfogo di morgan contro i giornalisti 2

[…]