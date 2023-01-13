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“VOI NAPOLETANI SIETE QUAQUARAQUA. RICORDATE CHE VENDETE LE SCIARPETTE E IL CAFFE’ BORGHETTI ALLO STADIO OLIMPICO…” – UN ULTRA’ ROMANISTA, CHE SEMBRA UNA VIA DI MEZZO TRA "ER MONNEZZA" E IL BERNABUCCI DI "FRATELLI D'ITALIA", MINACCIA RITORSIONI CONTRO I NAPOLETANI DOPO GLI SCONTRI SULL’A1 - SI SCATENA UN PANDEMONIO CON INSULTI RECIPROCI (“ROMANI BASTARDI PARTORITI ANALMENTE DA UNA LUPA TROIA”) - C’E’ ANCHE CHI SE LA PRENDE CON IL PARLAMENTARE FRANCESCO EMILIO BORRELLI CHE HA RILANCIATO IL VIDEO: “QUESTA CONDIVISIONE RISCHIA DI AUMENTARE ASTIO E ODIO TRA GLI IGNORANTI" - VIDEO!-
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“UN ANNO E MEZZO SENZA UN GIORNO DI VACANZA. MA SONO GIA’ IN RIPRESA” – MATTEO RICHETTI FA SAPERE DI STARE MEGLIO, DOPO IL MALORE DI IERI CHE LO HA COSTRETTO AL RICOVERO IN OSPEDALE – IL DEPUTATO PUBBLICA SU TWITTER UNA FOTO DAL LETTO D'OSPEDALE, CON UNA FLEBO AL BRACCIO, E SCRIVE: “ELEZIONI. IMPEGNI POLITICI. FAMILIARI. QUALCHE PREOCCUPAZIONE DI TROPPO. TUTTO QUI”
QUESTA VOLTA, SEMBRA DAVVERO FIN-ITA! – LUFTHANSA SAREBBE PRONTA A FARE LA SUA OFFERTA PER “ITA AIRWAYS”! I TEDESCHI STANNO PONENDO CONDIZIONI MOLTO PESANTI AL GOVERNO SULLA PRIVATIZZAZIONE: VOGLIONO OTTENERE L’OPZIONE DI RITIRARSI DALL’ACQUISIZIONE SE L’IMPRESA NON “DECOLLASSE”. SONO ANCHE PREOCCUPATI DALLE CAUSE DEI CASSINTEGRATI ALITALIA. MA ALTERNATIVE NON CE NE SONO, QUINDI SI CUCCHERANNO LA COMPAGNIA CON DUE SPICCI…
IL COLMO PER USAIN BOLT? PERDERE I SOLDI IN UN LAMPO! - IL MANAGER DEL CAMPIONE OLIMPICO GIAMAICANO HA DENUNCIATO LA SCOMPARSA DI DIVERSI MILIONI DI DOLLARI DAL CONTO DEL VELOCISTA - LA POLIZIA STA INDAGANDO PER CAPIRE COME SIA STATA POSSIBILE LA FRODE AI SUOI DANNI - SI STIMA CHE IL PATRIMONIO DI BOLT SI AGGIRI SUI 100 MILIONI DI DOLLARI…
“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FINE COVID MAI – SECONDO IL CENTRO EUROPEO PER LE MALATTIE, LA TEMUTA VARIANTE KRAKEN “POTREBBE DIVENTARE DOMINANTE IN UNO O DUE MESI” ANCHE NEL VECCHIO CONTINENTE – MA L'ECDC TRANQUILLIZZA: “NON CI SONO SEGNALI CHE LA GRAVITÀ DELL'INFEZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA DEI SOTTOTIPI DI OMICRON PRECEDENTI” – L’OMS TORNA A CONSIGLIARE “L’USO DELLE MASCHERINE IN SPAZI CHIUSI O AFFOLLATI”