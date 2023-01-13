“VOI NAPOLETANI SIETE QUAQUARAQUA. RICORDATE CHE VENDETE LE SCIARPETTE E IL CAFFE’ BORGHETTI ALLO STADIO OLIMPICO…” – UN ULTRA’ ROMANISTA, CHE SEMBRA UNA VIA DI MEZZO TRA "ER MONNEZZA" E IL BERNABUCCI DI "FRATELLI D'ITALIA", MINACCIA RITORSIONI CONTRO I NAPOLETANI DOPO GLI SCONTRI SULL’A1 - SI SCATENA UN PANDEMONIO CON INSULTI RECIPROCI (“ROMANI BASTARDI PARTORITI ANALMENTE DA UNA LUPA TROIA”) - C’E’ ANCHE CHI SE LA PRENDE CON IL PARLAMENTARE FRANCESCO EMILIO BORRELLI CHE HA RILANCIATO IL VIDEO: “QUESTA CONDIVISIONE RISCHIA DI AUMENTARE ASTIO E ODIO TRA GLI IGNORANTI" - VIDEO!

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“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO

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