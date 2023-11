18 nov 2023 17:10

“VOLETE UN PO’ DI DROGA?”. E POI LE VIOLENTANO – A NOVARE DUE ALGERINI, IRREGOLARI E CLANDESTINI IN ITALIA, CON PRECEDENTI PENALI, SONO STATI ARRESTATI PER AVER ADESCATO E POI VIOLENTATO DUE 14ENNI – I DUE TRENTENNI HANNO PORTATO LE RAGAZZINE IN UN’ABITAZIONE OCCUPATA ILLEGALMENTE E LE HANNO PRIMA COSTRETTE A CONSUMARE STUPEFACENTI PER POI ABUSARE DI LORO…