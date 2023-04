Rodolfo di Giammarco per “la Repubblica – Edizione Roma”

PAOLO CALABRESI er gol de turone era bono

Paolo Calabresi ha assunto tanti ruoli in scena, cinema e tv, e anche nella vita […]

Calabresi, lei ha più volte assunto identità non sue senza fare l’attore..

«Non volevo essere riconosciuto, mi attribuivo nomi altrui di persone reali, una cosa durata anni, cominciata quando ero a Milano […] Volevo concedermi Milan-Roma a San Siro e non c’erano biglietti. Escogitai una soluzione da Vip, annunciandomi come Nicolas Cage, che figurava nel film in uscita “Al di là della vita” di Scorsese.

Scattò una macchina mediatica. Mi volevano venire a prendere, e per evitare d’essere smascherato chiesi all’autista del Piccolo di accompagnarmi, coi colleghi a farmi da guardie del corpo. Parlavo inglese, ebbi un posto accanto a Galliani, mi portarono negli spogliatoi, la tv sottolineò la mia presenza».

paolo calabresi foto di bacco (2)

E le recite camaleontiche continuarono...

«Otto anni dopo mi finsi ancora Cage a Madrid per la Champions League con Real Madrid-Roma, e ricevetti onori dal presidente e dai giocatori spagnoli. Totti, cui erano giunte le voci del bluff a Milano, mi sussurrò ‘Ma lo voi paga’ il biglietto, ‘na volta?’.

Io avevo l’adrenalina a 1000.

Mi sono mimetizzato anche da John Turturro ai David di Donatello, da capo africano in visita al sindaco Veltroni (mi ci vollero dieci ore di trucco), da Marilyn Manson al gala della pubblicità di Mediaset, da cardinale honduregno Maradiaga a un concerto di Gigi D’Alessio, da presidente del Cio in un’intervista concessa a Mediaset Sport con accanto Moratti sul tema di doping e Olimpiadi. […]».

rettore

[…]Le Iene?

«Sei strani anni, con me che cercavo un supporto ai miei trasformismi. Quando feci il regista d’un prossimo James Bond in un provino ho preso a schiaffi Corona: era prevista una scena di tortura, lui si è tolto la maglietta per far vedere i bicipiti, e io ho punito la sua vanità. […]». […]

