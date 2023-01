2 gen 2023 18:56

“VORREI AVERE INDIETRO MIO PADRE E MIO FRATELLO. MI HANNO TRADITO” – IL PRINCIPE HARRY TORNA IN TV A FRIGNARE PARLANDO DELLA SUA FAMIGLIA, MA È SOLO UN MODO PER SPONSORIZZARE L’AUTOBIOGRAFIA BOMBA CHE USCIRÀ IL 10 GENNAIO: “NON DOVEVA FINIRE COSÌ. VORREI UNA FAMIGLIA NON UN’ISTITUZIONE. LORO PENSANO SIA MEGLIO DIPINGERCI COME I CATTIVI. NON HANNO NESSUNA VOLONTÀ DI RICONCILIAZIONE E…” - VIDEO