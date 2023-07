26 lug 2023 19:10

“VORREI CAPIRE PERCHÉ LA GIUDICE MARIA BONAVENTURA SI OSTINI A TRADURRE LA SUA VISIONE DEL MONDO NON IN SAGGI O ROMANZI, MA IN SENTENZE” – GRAMELLINI SULLA MAGISTRATA CHE HA ASSOLTO IL BIDELLO PER “LA PALPATA DA 10 SECONDI” E IL DIRIGENTE DI MUSEO ACCUSATO DA UN’IMPIEGATA DI SALTARLE ADDOSSO NEGLI SGABUZZINI PERCHÉ LA VITTIMA ERA "COMPLESSATA" - “PER LA GIUDICE-PSICANALISTA UNA DONNA SOVRAPPESO È INDOTTA A VEDERE MOLESTIE DOVE NON CI SONO..."