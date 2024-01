“IL VOSTRO GOVERNO STA MENTENDO” – HAMAS DIFFONDE UN NUOVO VIDEO CON TRE OSTAGGI ISRAELIANI OSTAGGIO DA 100 GIORNI: C’È ANCHE LA 26ENNE NOA ARGAMANI, LA RAGAZZA CHE SI VEDE IN ALCUNI FILMATI DEL POGROM DEL 7 OTTOBRE – L’INQUIETANTE MESSAGGIO CON CUI SI CONCLUDE IL VIDEO: “IL LORO DESTINO SARÀ SVELATO DOMANI” (SONO MORTI?) - VIDEO

January 14, 2024

Estratto dell’articolo di Filippo Jacopo Carpani per www.ilgiornale.it

noa argamani nel video diffuso da hamas

Hamas ha diffuso un nuovo video, poco più di una trentina di secondi in cui appaiono tre ostaggi trattenuti da 100 giorni nella Striscia di Gaza: la 26enne Noa Argamani, il 53enne Yossi Sharabi e il 38enne Iti Sabirski.

Pare che le tre clip in cui appaiono i prigionieri siano state registrate in luoghi diversi, ma non si sa quanto siano recenti. Il breve girato si conclude con un messaggio: “Il loro destino sarà svelato domani. Il vostro governo sta mentendo”.

video degli ostaggi israeliani diffuso da hamas 3

[…] Il messaggio con cui si conclude il video potrebbe essere il preludio all’annuncio della morte dei tre ostaggi. Altri sono deceduti nel corso della loro prigionia, a detta dei palestinesi per colpa dei pesanti bombardamenti israeliani. È improbabile che siano stati giustiziati, visto che le circa 130 persone ancora trattenute nella Striscia sono l’unica moneta che Hamas può spendere per ottenere un cessate il fuoco.

video degli ostaggi israeliani diffuso da hamas 1

Dei tre, l’unica tristemente famosa è Noa Argamani. La studentessa israeliana è stata rapita al “Supernova festival” nel deserto del Negev e il video del suo sequestro ha fatto il giro del mondo. Una clip di dieci secondi diffusa nelle prime ore del massacro del 7 ottobre, in cui si vedeva la giovane in lacrime gridare aiuto e implorare di non essere uccisa, mentre veniva separata dal fidanzato e caricata su una moto. Fino alla sera del 14 gennaio, di lei non si era saputo più nulla. […]

