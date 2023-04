“WILLIAM HA PERCEPITO UNA SOMMA DI DENARO MOLTO GROSSA DA RUPERT MURDOCH” – COSA SAPEVA LO “SQUALO” DEL PRIMOGENITO DI CARLO E DIANA? DA ALCUNI DOCUMENTI DEPOSITATI DAGLI AVVOCATI DEL FRATELLO HARRY EMERGONO DETTAGLI CURIOSI SUL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA WINDSOR E I MEDIA. NELLA RICOSTRUZIONE SI PARLA ESPLICITAMENTE DI UN ACCORDO TRA LA “NEWS GROUP” E I WINDSOR, RAGGIUNTO PRIMA DEL 2012. HARRY PRETENDEVA DELLE SCUSE, CHE NON SONO MAI ARRIVATE, E HA FATTO UNA NUOVA CAUSA. MENTRE WILLIAM…

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per www.corriere.it

Un accordo tra la famiglia reale e le testate mediatiche britanniche di Rupert Murdoch nonché un pagamento sostanzioso nel 2020 al principe William per la vicenda delle intercettazioni telefoniche: dai documenti depositati all’Alta Corte dal principe Harry emergono aspetti inediti del complicato rapporto tra i Windsor e i media e una nuova causa contro il gruppo del magnate australiano.

Stando a quanto indicano gli incartamenti, William avrebbe percepito una «somma di denaro molto grossa» come risarcimento per le intercettazioni subite negli anni prima che scoppiasse un caso che portò alla chiusura, nel 2011, del News of the World e alla ristrutturazione delle attività di Murdoch nel Regno Unito.

Nella ricostruzione dei legali di Harry viene delineato un accordo tra le testate di News Group Newspapers e i Windsor raggiunto prima del 2012 con il quale i principi si erano impegnati a posticipare procedimenti legali nei confronti del gruppo in cambio di scuse pubbliche, che Harry chiese nel 2017 e che […] non si materializzarono.

L’accordo segreto era stato stipulato, stando a Harry, per evitare situazioni come il «Tampongate», ovvero la pubblicazione delle telefonate private (e all’epoca scandalose) tra Carlo e Camilla nel pieno della loro storia d’amore, quando entrambi erano sposati rispettivamente con Diana e Andrew Parker Bowles.

Stando a Harry, «l’istituzione (ovvero il casato reale) è molto apprensiva su questo punto e voleva evitare a tutti i costi nuovi danni reputazionali simili a quelli sofferti nel 1993 quando il Sun e un altro tabloid ottennero illegalmente e pubblicarono dettagli di una conversazione telefonica intima tra mio padre e la mia matrigna nel 1989, quando era ancora sposato con mia madre».

È in mancanza delle scuse che Harry ha deciso di fare causa a News UK, sostenendo di essere stato vittima di attività illegali come intercettazioni telefoniche e l’acquisizione di documenti e informazioni privati per gran parte della propria vita. Le accuse del principe sono rivolte sia al News of the World, sia al Sun e la sua direttrice, Rebekah Brooks, che invece erano stati scagionati dei tempi del processo originale.

[…] A pochi giorni dall’incoronazione di Carlo e Camilla, le nuove informazioni come era forse inevitabile hanno sollevato ulteriori domande, in particolare sul materiale relativo a William raccolto dalle testate di Murdoch […].

