7 giu 2023 15:50

“LA ZONA ROSSA IMMEDIATA? IPOTESI IRRAGIONEVOLE” – IL TRIBUNALE DEI MINISTRI DI BRESCIA ARCHIVIA CONTE E SPERANZA, INDAGATI PER LA GESTIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA DI COVID IN VAL SERIANA – PER I GIUDICI “IL FATTO NON SUSSISTE”: “MANCA LA PROVA” CHE I MORTI IN ECCESSO NON CI SAREBBERO STATI SE FOSSE STATA ATTIVATA LA ZONA ROSSA. "LA CONTESTAZIONE DELL'OMICIDIO COLPOSO IN RELAZIONE ALLA MORTE DELLE PERSONE INDICATE IN IMPUTAZIONE SI BASA SU UNA MERA IPOTESI TEORICA”