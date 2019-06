LA LECCISO DICE CHE VUOLE RIAPPACIFARSI CON LEI E ROMINA POWER FINISCE IN OSPEDALE: OPERATA D'URGENZA – AL BANO AVEVA ESPRESSO IL DESIDERIO CHE TRA LE DONNE PIÙ IMPORTANTI DELLA SUA VITA CI FOSSE UN CLIMA SERENO E LOREDANA AVEVA AGGIUNTO: «SE ROMINA MI TENDESSE LA MANO, IO GLIELE TENDEREI TUTTE E DUE. E DI TUTTO CIÒ NON POTREBBERO CHE GIOIRNE I NOSTRI FIGLI, MA SOPRATTUTTO AL BANO…”

Da www.ilmessaggero.it

Romina Power ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare immediatamente tutti i fan. La cantante appare ricoverata in ospedale, subito dopo un'operazione. «Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori , infermieri e anestesisti» questo il messaggio che accompagna il post. Ma cosa è successo alla ex moglie di Al Bano e quali sono le sue attuali condizioni di salute?

La frase scritta da Romina Power lascia presupporre che la donna si sia sottoposta a un intervento chirurgico (visto il coinvolgimento degli anestesisti), ma non si conosce il motivo dell'operazione né se sia trattato di un intervento d'urgenza o di qualcosa già in programma. Quello che è certo è che al suo fianco c'erano le figlie Cristel Carrisi e Romina Jr Carrisi. Quest'ultima ha commentato il post scrivendo: «Love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino»; Romina Jr ha poi postato la foto nelle sue stories con la scritta "Strong woman".

Proprio ieri è circolata la notizia riguardo alla volontà di Loredana Lecciso di riappacificarsi con Romina Power. Lo stesso Al Bano aveva espresso il desiderio che tra le donne più importanti della sua vita ci fosse un clima sereno. «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano», ha dichiarato la Lecciso al settimanale "Oggi".

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Come sono belle le battaglie donchisciottesche. Chi di noi non ne ha combattuta almeno una in passato, e non ne sta combattendo almeno dieci nel presente, e non ne combatterà almeno altre cento finché campa. Quella di Loredana Lecciso sembra proprio che lo sia, una fallimentare, romantica, appassionante guerra contro i mulini a vento. E invece è una furbata, anzi: vorrebbe esserlo, e non lo sarà mai, quindi è soltanto un disastro assoluto, con l' aggravante del patetismo e della noia.

«Mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata», ha detto a Oggi, in un' intervista che è quella che è, e fa il mestiere che deve fare, e cioè gossip progresso, e nella quale per l' ennesima volta è tornata a farci sapere che brava persona è, quanto sani e mediterranei sono i suoi valori, e quanto è in pace con sé stessa, gli ulivi, la maternità e Romina Power.

Niente di vero, specie l' ultimo file, quello su Romina, che per Lecciso dovrebbe tenderle la mano, così che lei gliene tenderebbe due (ovvero: la strega è lei, mica io - e che fine fa quel sacro valore mediterraneo dell' andare incontro alle signore più grandi?).

Tanto è in pace con la prima moglie dell' uomo che definisce il suo «passato, presente e futuro», che nelle due pagine che concede a Oggi non tralascia nessun particolare su quanto lui l' abbia amata («mi diceva che ero la sua primavera», ovvero: l' ho fatto rinascere io, dopo l' inverno del suo scontento, cioè quella prima di me); sottolinea che lei è arrivata quando «tra Romina e Al Bano erano state prese decisioni.

Per meglio dire, quando Al Bano aveva subìto delle decisioni» (il diavolo è nel «per meglio dire»); specifica che la pace tra lei e Power farebbe «gioire i nostri figli, ma soprattutto lui» (ovvero: la strega se ne fotte di quanto fa soffrire tutti, e guardate invece quanto son tranquilla io); rivela che «ci siamo baciati accanto a una chiesetta abbandonata» (ovvero: come potete dirmi che sono una sfasciafamiglie, io bacio nelle case del Signore!). E così, nel chiedere addirittura «una nostra domenica delle Palme», Lory Lecciso indossa l' elmetto di Don Chisciotte per dirci che lei combatte per la pace, ma Romina Power le impedisce di raggiungerla. In verità, e in tutta evidenza, prepara la guerra. L' ennesima.

