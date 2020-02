26 feb 2020 12:58

LEGALE MA NON TROPPO - A RAGUSA ARRESTATO PER CORRUZIONE IL MEDICO LEGALE GIUSEPPE IUVARA: E' STATO COLTO IN FLAGRANZA DI REATO - IL PROFESSIONISTA SI OCCUPO’ DELL’AUTOPSIA SUL CORPO DEL PICCOLO LORIS STIVAL - IL SUO LAVORO FU FONDAMENTALE PER SMENTIRE LA VERSIONE FORNITA DALLA MADRE DEL BIMBO, VERONICA PANARELLO…