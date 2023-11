LEGALIZZARE LE DROGHE LEGGERE È UTILE? SECONDO NICOLA GRATTERI, NEO-PROCURATORE DI NAPOLI, NO: “L'80% DEI TOSSICODIPENDENTI È COCAINOMANE, E UN GRAMMO DI COCAINA COSTA 60 EURO. MENTRE UN GRAMMO DI MARIJUANA NE COSTA 5. QUINDI QUALE SAREBBE IL MANCATO GUADAGNO PER LE MAFIE SE LA LEGALIZZASSIMO?" - "SEQUESTRIAMO SOLO IL 10% DELLA DROGA CHE ARRIVA IN ITALIA" - E POI LA PERICOLOSITA' DEL FENTANYL, I NUOVI PRODOTTI SINTETICI E LA COCA ROSA "INODORE"

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Quando sento onorevoli che vanno nelle scuole a dire che la marijuana non crea dipendenza, è difficile combattere questo fenomeno dl punto di vista della prevenzione". Lo ha detto Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli e grande esperto di lotta alle mafie: intervenendo a "Giù la maschera", su Radio1, parla dei rischi per i giovani delle nuove droghe, controllate dai narcotrafficanti.

"Ieri a un convegno a Napoli ho detto, lasciate perdere magari per un anno la giornata della legalità nelle scuole, e mandate i ragazzi nelle comunità a parlare coi giovani drogati, per farsi raccontare le loro storie, i loro drammi. Vale più questo di tante conferenze con grandi esperti". "

Chi si fuma uno spinello, si mette in macchina e passa col rosso, a quel punto non diventano più fatti suoi, ma fatti nostri. La legalizzazione delle droghe leggere? Pensate che l'80% dei tossicodipendenti nel mondo occidentale è cocainomane, e un grammo di cocaina costa 60 euro. Mentre un grammo di marijuana costa 5 euro e i tossicodipendenti da questa sostanza sono il 7, 8%", ha aggiunto. Quindi quale sarebbe il mancato guadagno per le mafie se la legalizzassimo?

"Ormai la droga viaggia anche sui social, e quindi diventa un problema che scavalca gli Stati, la politica. Siamo deboli dal punto di vista normativo. Noi sequestriamo mediamente il 10% della droga che arriva in Italia; se un corriere è incensurato, qualche viene trovato con 50 chili di marijuana resta in carcere al massimo cinque mesi. Va creato un sistema giudiziario forte, serio, proporzionato al danno.

Finché sarà conveniente delinquere, lo si farà e questo vale per tutti i reati", secondo Gratteri. "C'è uno spaventoso aumento del consumo di droghe sintetiche, perché costano poco - ha detto ancora il procuratore a "Giù la maschera"- Io posso collegarmi con i siti indiani, vietnamiti, cinesi e compro tutto quello che mi occorre per preparami una pasticca e venderla davanti alle discoteche.

Come il Fentanyl che ha effetti devastanti, sta uccidendo migliaia di giovani negli Usa, vien detta la droga degli zombie, fa perdere ogni facoltà cognitiva. C'è poi in Bolivia la cocaina rosa, inodore, quindi difficile da cogliere per i cani. Per non parlare della Cina, che controlla anche i respiri, ma che sta avendo un grandissimo consumo di droga fra i giovani, il problema è grave come quello degli Stati Uniti".

