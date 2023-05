È LEGGE IN NORTH CAROLINA IL DIVIETO DI ABORTO DOPO 12 SETTIMANE DI GRAVIDANZA – L'ASSEMBLEA DELLO STATO DEGLI USA, CONTROLLATA DAI REPUBBLICANI, HA VOTATO PER ANNULLARE IL VETO POSTO DAL GOVERNATORE DEMOCRATICO – DOPO LA STORICA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA AMERICANA A GIUGNO DELL'ANNO SCORSO, L'ABORTO È VIETATO O FORTEMENTE LIMITATO IN ALABAMA, ARKANSAS, KENTUCKY, LOUISIANA, MISSISSIPPI, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS E WEST VIRGINIA…

(ANSA) - Il divieto di aborto dopo 12 settimane di gravidanza diventerà legge in North Carolina, dopo che l'Assemblea statale controllata dai repubblicani ha votato per annullare il veto posto dal governatore democratico. Lo riporta l'Associated Press.

In un altro voto in South Carolina l'assemblea ha approvato il divieto all'interruzione di gravidanza dopo sei settimane, quando molte donne non sanno neanche di essere incinta. Dopo la storica sentenza della Corte suprema americana a giugno dell'anno scorso, l'aborto è vietato o fortemente limitato in Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas e West Virginia. In Georgia è consentito solo nelle prime sei settimane.

La Florida, dove al momento è vietato dalla 15ma settimana, e la Virginia sono le destinazioni più popolari per chi vuole sottoporsi all'interruzione di gravidanza in modo legale. Più a ovest le mete sono Illinois, Kansas, New Mexico e Colorado.

