14 nov 2023 11:24

LA LEGGE SECONDO PUTIN: SE TI ARRUOLI, SEI GRAZIATO – SERGHEI KHADZHIKURBANOV, UNO DEI CONDANNATI PER L’UCCISIONE DELLA GIORNALISTA ANNA POLITKOVSKAYA, NEL 2006, È STATO RIMESSO IN LIBERTÀ DOPO ESSERSI ARRUOLATO E AVER SERVITO SEI MESI AL FRONTE – LA SUA PENA, VENTI ANNI, SI SAREBBE ESTINTA NEL 2034, MA LUI SOSTIENE DI NON ESSERE COINVOLTO NELLA MORTE DELLA CRONISTA (PER LA QUALE ALCUNI PUNTANO IL DITO IN DIREZIONE CREMLINO)