18 ago 2024 12:48

LA LEGGE DEL SORCIO – UN CITTADINO AMERICANO HA FATTO CAUSA ALLA DISNEY PER LA MORTE DELLA MOGLIE A SEGUITO DI UNA REAZIONE ALLERGICA DOPO UNA CENA IN UN PUB NEL PARCO GIOCHI DI ORLANDO, IN FLORIDA – MA DISNEY HA RISPOSTO CHE IL VEDOVO NON PUÒ APPELLARSI AI GIUDICI PERCHÉ, ABBONANDOSI ALLA PIATTAFORMA STREAMING DISNEY+, AVREBBE ACCETTATO DI RISOLVERE QUALSIASI CONTROVERSIA CON IL GRUPPO IN VIA EXTRAGIUDIZIALE…