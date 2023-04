A LEGGERE BENE IL “TESTO SACRO” DELLA CHIESA DELL’ALTROVE, SI CAPISCE CHE BEPPE GRILLO CI PRENDE PER IL CULO – LE OTTANTA PAGINETTE DEL LIBRO, CHE SPIEGA LA NUOVA "RELIGIONE" FONDATA DAL COMICO, OSCILLANO TRA IL METAFISICO E IL SURRERALE - UN PASSAGGIO: “LO SCOIATTOLO DEL GIARDINO DELL’ELEVATO CHIEDE AGLI ESSERI UMANI DI NON MANGIARE IL PESTO FATTO CON LE NOCI”. E POI SI CITA UNA CANZONE DI CAPAREZZA… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Lorenzo Giarelli per “il Fatto quotidiano”

i simboli della chiesa dell altrove di beppe grillo 1

Liberarsi dal Superfluo, vero male dell’umanità, per vivere meglio ed esaltare i vantaggi della Comunità. Beppe Grillo si muove tra politica, filosofia e spettacolo. Persino religione, perché la sua ultima creazione è una Chiesa dell’Altrove che da un paio di giorni ha anche un testo sacro, Il Libro dell’Altrove, appunto, un’ottantina di pagine scarse che oscillano tra etica personale e collettiva, riferimenti pop (si arriva a Caparezza) e richiami pasoliniani.

Come si fa però, noi non Elevati, a non leggerlo come un manifesto politico, un ritorno all’abc del movimentismo, un inizio per qualcosa di nuovo?

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore

Di tutto questo Grillo si farà al massimo una risata, gustandosi lo spettacolo delle variopinte interpretazioni alla sua creazione. Il libello parte dall’assunto che l’Eterno non possa occupare lo spazio e il tempo delle religioni antiche e dunque sia necessario un Altrove, (non) luogo dove nulla è per noi conoscibile né comprensibile, ma a cui è cosa buona e giusta avvicinarsi ponendosi domande, abbandonandosi al dubbio costante: “Viaggiare Altrove significa essenzialmente porre e porsi nuove domande, nella speranza che possano condurci a nuove rivelazioni”.

E la missione della Chiesa dell’Altrove – guidata dall’Elevato – si fonda sulla negazione del dogmatismo e sulla liberazione degli esseri umani dai loro mali.

BEPPE GRILLO - CERCASI GESU

Ed eccoci al “superfluo”, inteso sia come problema “per la sostenibilità del pianeta” ma anche “per la vita degli stessi esseri umani”, per la salute “fisica e mentale”. Il superfluo genera “obesità, depressione, frustrazione, stress, alienazione e molti altri disturbi. Quanto al pianeta, “oggi viviamo nell’ossessione della transizione energetica, come se i consumi energetici fossero incomprimibili dimenticandoci però che non molto tempo fa consumavamo meno energia e stavamo meglio”.

Concetti che riportano alle invettive di Pasolini contro il consumismo e di nuovo, come alle origini del M5S, Serge Latouche e la sua decrescita felice, una delle teorie filosofiche più storpiate di sempre da parte dei suoi oppositori, riusciti a deriderla fino a spacciarla per sinonimo di scarsa voglia di lavorare o giù di lì.

i simboli della chiesa dell altrove di beppe grillo 8

A sconfiggere questa ed altre ingiustizie serve la Chiesa dell’Altrove, che alla metafisica unisce però anche tratti ben più terreni. Qualche esempio? “Lo scoiattolo del giardino dell’Elevato” chiede agli esseri umani di “non mangiare il pesto fatto con le noci”. Non è un giardino qualsiasi, quello: “La prima cattedrale dell’Altrove sarà realizzata davanti all’albero di nespolo del giardino dell’Elevato”.

Il senso di tutto però è riassunto a metà Vangelo: “Un Elevato fra i cantautori disse una volta di voler uscire dal tunnel del divertimento, che è più intossicante del tunnel della droga”. […]

