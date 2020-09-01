LEGGERE I NECROLOGI PER CAPIRE ROMA - OGGI SUL ''MESSAGGERO'' SI DICE ADDIO AD ADRIANO CERASI, NOTO E RICCO COSTRUTTORE. L'ANNUNCIO DELLA MORTE LO PUBBLICANO I FIGLI, MA SOPRA AL SALUTO UFFICIALE C'È QUELLO ''UFFICIOSO'' DELLA COMPAGNA ELENA BONELLI, VERACE E INSTANCABILE CANTANTE DI STORNELLI ROMANI. SOLO CHE PARENTI E AMICI, NEI LORO NECROLOGI, NON ESTENDONO MAI LE CONDOGLIANZE ALLA POVERA BONELLI, NON RITENUTA MEMBRO UFFICIALE DELLA FAMIGLIA…

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NECROLOGIO ADRIANO CERASI NECROLOGIO ADRIANO CERASI

 

 

 

 

elena bonelli adriano cerasi con la nipote adriana elena bonelli adriano cerasi con la nipote adriana

 

adriano cerasi elena bonelli adriano cerasi elena bonelli elena bonelli e adriano cerasi elena bonelli e adriano cerasi adriano cerasi elena bonelli adriano cerasi elena bonelli Renato Balestra Elena Bonelli Adriano Cerasi Renato Balestra Elena Bonelli Adriano Cerasi Elena Bonelli e Adriano Cerasi Elena Bonelli e Adriano Cerasi elena bonelli adriano cerasi elena bonelli adriano cerasi

 

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