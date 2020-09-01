elena bonelli adriano cerasi con la nipote adriana
adriano cerasi elena bonelli elena bonelli e adriano cerasi adriano cerasi elena bonelli Renato Balestra Elena Bonelli Adriano Cerasi Elena Bonelli e Adriano Cerasi elena bonelli adriano cerasi
LEGGERE I NECROLOGI PER CAPIRE ROMA - OGGI SUL ''MESSAGGERO'' SI DICE ADDIO AD ADRIANO CERASI, NOTO E RICCO COSTRUTTORE. L'ANNUNCIO DELLA MORTE LO PUBBLICANO I FIGLI, MA SOPRA AL SALUTO UFFICIALE C'È QUELLO ''UFFICIOSO'' DELLA COMPAGNA ELENA BONELLI, VERACE E INSTANCABILE CANTANTE DI STORNELLI ROMANI. SOLO CHE PARENTI E AMICI, NEI LORO NECROLOGI, NON ESTENDONO MAI LE CONDOGLIANZE ALLA POVERA BONELLI, NON RITENUTA MEMBRO UFFICIALE DELLA FAMIGLIA…-
elena bonelli adriano cerasi con la nipote adriana
adriano cerasi elena bonelli elena bonelli e adriano cerasi adriano cerasi elena bonelli Renato Balestra Elena Bonelli Adriano Cerasi Elena Bonelli e Adriano Cerasi elena bonelli adriano cerasi
''HO UCCISO JOHN BELUSHI''. È MORTA LA CORISTA CHE CONFESSÒ DI AVER INIETTATO LA DOSE LETALE AL GRANDE ATTORE COMICO, IL 5 MARZO DEL 1982. LO RIVELò (BEN PAGATA) AL TABLOID ''NATIONAL ENQUIRER'', E IL RACCONTO DI QUELLA ''SPEEDBALL'' DI EROINA E COCAINA LE VALSE LA GALERA - L'ULTIMA NOTTE DI BELUSHI, CON ROBIN WILLIAMS E ROBERT DE NIRO, IL REHAB RIFIUTATO E QUEL PATTO FUNEBRE CON DAN AYKROYD
''DECORSO REGOLARE, FASE DELICATA''. NON È FACILE INTERPRETARE IL SIBILLINO BOLLETTINO DI ZANGRILLO SU BERLUSCONI: ''MANIFESTO UN CAUTO OTTIMISMO CHE RIBADISCO. IL PAZIENTE REAGISCE IN MODO OTTIMALE ALLE CURE, MA APPARTIENE COMUNQUE ALLA CATEGORIA PIÙ FRAGILE'' - IL BANANA HA LAVORATO, HA FATTO GINNASTICA, SI È VISTO MILAN-MONZA IN TV
ARRIVATA LA RETE UNICA, ARRIVA ANCHE BERLUSCONI? CONTE APRE A MEDIASET, GUBITOSI FRENA: ''LA SENTENZA SU MEDIASET? NON CI RIGUARDA. NON CAPISCO CHE VANTAGGIO AVREBBE UN FRUITORE DELLA RETE AD AVERNE UNA QUOTA'' - STARACE: ''CI INTERESSA CABLARE, IL RESTO UN PO' MENO''
NELLA BOTTE GIAPPONESE C’È IL WHISKY BUONO - SE C'È UNA DATA DI NON RITORNO È SENZ'ALTRO IL 2015, L'ANNO IN CUI UN SINGLE CASK GIAPPONESE FU GIUDICATO IL MIGLIORE DEL MONDO DALLA WHISKY BIBLE DI JIM MURRAY: ERA UNO YAMAZAKI 18 ANNI IN SHERRY E DA QUEL MOMENTO IL SINGLE MALT NIPPONICO DIVENTÒ OGGETTO DI CULTO E COLLEZIONE – GUSTO LIEVE, MA DECISO IN BOCCA È MOLTO OLEOSO E CREMOSO EPPURE NON TROPPO DOLCE. UNICO INCONVENIENTE: IL PREZZO CHE…
“SVEGLIAMO LA ROMA, GIGANTE ADDORMENTATO” – LA PRIMA INTERVISTA DEI FRIEDKIN SCATENA DOTTO: "DAN & RYAN SCELGONO LA SOBRIETA’ COME STILE. BASTA CON LE FANFARONATE, BASTA CON LE PROMESSE. JIM PALLOTTA È GIÀ UN PUNTINO DECOLORATO ALL’ORIZZONTE. IL TIFOSO ROMANISTA NON È MAI STATO COSÌ POVERO COME QUANDO È STATO IMPREGNATO DI PROMESSE NON MANTENUTE, A FRONTE DI PREGHIERE MAI ESAUDITE. PREDA DEGLI SPACCONI. GLI ULTIMI NOVE ANNI, PER CAPIRCI..."
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
HO VOYEUR DI UNA SEGA – UN 40ENNE È STATO CONDANNATO PER AVER FILMATO UNA DONNA NUDA E PRIVA DI SENSI IN UNA CAMERA D’ALBERGO DI LONDRA: LA VITTIMA NON SI RICORDAVA NEMMENO COME ERA ARRIVATA NELLA STANZA E LO AVEVA DENUNCIATO PER STUPRO – LUI AVEVA SEMPRE PARLATO DI INCONTRO CONSENSUALE MA, ACCERTATO CHE NON C’ERA STATA LA VIOLENZA SESSUALE, I GIUDICI LO HANNO INCASTRATO PER IL VIDEO PORCELLO…