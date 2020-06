IL LEHDER MASSIMO DEL NARCOTRAFFICO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’EX BOSS DEL CARTELLO DI MEDELLIN E PARTNER DI PABLO ESCOBAR, CARLOS LEHDER APPENA RILASCIATO DOPO 33 ANNI DI CARCERE - FAMA DI "GRILLETTO FACILE", RINOMATO PER LA SUA IMPREVEDIBILITÀ, ERESSE UNA STATUA A JOHN LENNON SUL PRATO DAVANTI A CASA. ERA SENZA DUBBIO PIÙ ASTUTO DI PABLO ESCOBAR, CHE SI DICE LO ABBIA CONSEGNATO AL GOVERNO COLOMBIANO…

Carlos Lehder, ex boss del cartello di Medellin e partner di Pablo Escobar, che è stato compagno di cella di George Jung e fan di John Lennon e Adolf Hitler, è stato rilasciato lunedì da un carcere Usa ed è volato verso la sua nuova casa in Germania.

L’avvocato di Lehder, Oscar Arroyave, ha detto ad Associated Press che il settantenne è partito per Berlino in seguito al suo rilascio da un carcere della Florida, dove era detenuto all’interno del programma di protezione testimoni.

Lehder è diventato famoso negli anni Settanta e Ottanta come leader del cartello di Medellin insieme a Pablo Escobar. Il suo comportamento imprevedibile e la sua sagacia lo distinguevano in una generazione di esponenti del cartello noti per brutalità e slealtà.

Mike Vigil, ex direttore delle operazioni internazionali presso la US Drug Enforcement Administration, ha interrogato Lehder in un carcere Usa appena dopo il suo arresto del 1987 e ha detto che la sua intelligenza era subito evidente.

“Non si trattava di un comune trafficante”, ha detto Vigil mercoledì. “Cercava sempre di ottenere qualcosa… [ed era] probabilmente uno dei più astuti trafficanti di droga che abbia mai incontrato”.

‘Un grilletto facile’

Nato nel 1949 da padre tedesco e madre colombiana, Lehder si trasferì negli Usa a quindici anni. Coinvolto nella piccola delinquenza di New York, fu arrestato per furto di macchina, che lo ha portato in un carcere federale Connecticut dove è stato compagno di cella di George Jung, contrabbandiere e oggetto del film “Blow”.

Jung e Lehder uscirono di prigione alla fine degli anni Settanta e iniziarono a lavorare insieme. Lehder, vicino ai capi in Medellin, cercava una stazione di passaggio nei Caraibi per le operazioni di contrabbando aereo che aveva allestito insieme a Jung per muovere la cocaina dalla Colombia verso gli Stati Uniti sud-orientali. Si stabilirono a Norman’s Cay nelle Bahamas, a 320 chilometri circa a sud-est di Miami.

“Lehder incarna l’ambizione e l’ingenuità del traffico di cocaina”, ha detto Toby Muse, autore di “Kilo: Inside the Cocaine Cartels”, che documenta i suoi decenni come giornalista in Colombia.

“Questo tizio prende un’isola — un’isola intera nei Caraibi — per renderla un punto di assaggio per portare [la cocaina] negli Stati Uniti”, ha detto mercoledì Muse.

Ma su Norman’s Cay l’instabilità di Lehder, alimentata dalla cocaina, prese il sopravvento. Alla fine costrinse Jung a uscire dalla loro collaborazione. Come Jung ha poi raccontato ad High Times nel 2015, “Walter Cronkite (il giornalista, ndt) si presentò lì, e i suoi scagnozzi arrivarono con i mitra a dirgli, ‘Te ne devi andare’. ed è scoppiato un pandemonio”.

Anche all’interno di una generazione di trafficanti davvero violenti, Lehder era rinomato per la sua imprevedibilità. “Gli aneddoti sul suo grilletto facile si sprecano”, ha detto Muse.

L’attività su Norman’s Cay attirò l’attenzione degli Usa, culminando in un raid della DEA nel 1980. Lehder si trasferì in Colombia, costruendo una tenuta e distribuendo denaro in tutto il distretto di Armenia, nella Colombia centro-occidentale, in cui era nato.

Eresse una statua a John Lennon sul prato davanti a casa e regalò al governo dello stato un aeroplano. Come Escobar, anche Lehder ebbe un risveglio politico nei primi anni Ottanta.

Lehder condivideva il disprezzo di Escobar per l’accordo di estradizione tra Colombia e Usa. Ma Lehder aveva altre, e più reazionari, opinioni.

Il suo partito politico, chiamato Movimiento Cívico Latino Nacional, aveva un “programma fascista-populista [che] invocava cambiamenti radicali nel panorama politico colombiano”. Traspariva anche la sua ammirazione per Hitler, che Lehder citava spesso e di cui pare abbia tappezzato una casa con foto e cimeli.

Lehder professava anche il proprio anti-imperialismo, criticando le azioni statunitensi in America Latina.

“Diceva che il traffico di cocaina era una professione rivoluzionaria in quanto lui stava abbattendo l’impero americano rendendo gli statunitensi dipendenti dalle droghe”, ha detto Muse. “In quella generazione spicca come un vero e proprio personaggio”.

‘Una tranquilla libertà’

Lehder era un innovatore in fatto di vie della droga e metodi di trasporto, ha detto Vigil.

“Sarà probabilmente ricordato come uno dei capi più intellettuali del narcotraffico colombiano, perché era senza dubbio più astuto di Pablo Escobar, che si distingueva solo per la violenza grezza”, ha aggiunto Vigil. “Del cartello di Medellin, era senz’altro il più intelligente”.

Nonostante ciò, Escobar iniziò a considerare Lehder più come un ostacolo che come una risorsa.

Escobar consegnò Lehder al governo colombiano, ha detto Vigil a Insider nel 2017 — anche se Escobar, prima della sua morte misteriosa avvenuta nel 1993, lo ha negato — e Lehder fu catturato in un ranch la mattina del 4 febbraio 1987.

Undici ore dopo, era diretto a Miami, prima vittima dell’accordo di estradizione cui si era opposto.

condannato all’ergastolo senza condizionale e a 135 anni di carcere nel 1988, ridotti poi a 55 in seguito alla sua testimonianza contro il dittatore panamense Manuel Noriega, che aveva appoggiato il cartello di Medellin mentre era al potere.

In seguito, gli spostamenti di Lehder all’interno del sistema carcerario rimangono sconosciuti, alimentando varie dicerie in Colombia.

“Anche la sua famiglia ha subito il colpo. La figlia si rivolgeva continuamente alla stampa rilasciando interviste dicendo, ‘Per piacere smettetela di provare a estorcerci denaro. Siamo senza soldi’”, ha detto Muse, sottolineando come colpire le famiglie dei capi di alto profilo deposti era diventata una specie di abitudine tra i criminali colombiani.

Gli esponenti del cartello dell’epoca di Escobar avevano buona memoria, e gli omicidi per rappresaglia di tirapiedi ed altri rivali sono continuati per anni, ma, dopo tre decenni nelle carceri statunitensi, Lehder potrebbe evitare questo destino, ha detto Muse.

“Penso sia uno dei pochi di quella generazione effettivamente sopravvissuto”, ha detto Muse. “È abbastanza ironico che il più imprevedibile di tutti ce l’abbia fatta e che morirà probabilmente di vecchiaia”.

Mercoledì, la figlia di Lehder ha detto alla colombiana Caracol Radio di non aver parlato con il padre dalla liberazione ma che era felice di essere uscito di prigione e che stava “pianificando una tranquilla libertà”. Arroyave, l’avvocato di Lehder, ha detto ad Associated Press che Lehder, che ha la cittadinanza tedesca dal padre, non è interessato a tornare il Colombia.

Ma Vigil, sottolineando la redditività del traffico europeo di stupefacenti, è scettico circa un ritiro dalle scene di Lehder.

“L’unica cosa che Carlos Lehder sa fare è trafficare droga”, ha detto Vigil. “Non sarei sorpreso se aprisse nuovi mercati, proprio come ha creato un punto di trasbordo a Norman’s Cay nelle Bahamas quado era all’apice. È un innovatore”.

