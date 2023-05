2 mag 2023 15:36

LEI NON SA CHI SONO IO! – IN OLANDA UN 35ENNE DI ORIGINI UCRAINE, DOPO ESSERSI SCHIANTATO IN MACCHINA UBRIACO, HA DATO ALLA POLIZIA UN DOCUMENTO FALSO SPACCIANDOSI PER IL PREMIER INGLESE BORIS JOHNSON – GLI AGENTI HANNO RICONOSCIUTO LA FOTO DEL POLITICO BRITANNICO SULLA PATENTE E NON CI SONO CASCATI - E' FACILE REPERIRE QUESTI DOCUMENTI IN UCRAINA DOVE VENGONO VENDUTI COME SOUVENIR…