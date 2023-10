LEI SI' CHE PARLA AGLI UCCELLI: FACEVA LA PROSTITUTA, ORA FA LA PORNOSTAR - BARBARA COSTA IN LODE DI NICOLE DOSHI: “HA CAPITO SUBITO CHE ERA 'MASSAGGIANDO' GLI UOMINI CHE POTEVA FARCI I SOLDI. PECCATO LE SIA VENUTA L’IDEA DI PORTARSELI NEL CENTRO MASSAGGI PER SIGNORE IN CUI LAVORAVA PER 'FARSELI' A PAGAMENTO. IL SUO CAPO CI HA MESSO UN NIENTE A SCOPRIRLA E A CACCIARLA. E LEI CHE FATTO? SI È APERTA UN PROFILO ONLYFANS. A QUEL PUNTO...”

Barbara Costa per Dagospia

nicole doshi porn video

Ma le pornoattrici sono p*ttane? O è la p*ttana che recita? “Ecco perché pagano per f*ttermi”, ci rivela Nicole Doshi, pornostar da nemmeno due anni e già tra le superstar del settore. Nicole ha ogni carta in regola per parlare e di porno e di p*ttane perché lei p*ttana lo è stata, e fino al 2021.

Nicole non se ne vergogna anzi se ne vanta, lei è stata m*gnotta di fila e una p*ttana di lusso, senza lo straccio di un m*gnaccia, e m*gnotta di fila sapete che si intende? Si intende prostituzione però di base, pagata poco da clienti non selezionati, ad esempio quelli che si presentano in un centro massaggi cinese e per pochi spicci vogliono l’happy end.

nicole doshi (2)

Nicole Doshi, vi ho già parlato di lei, è una cinese emigrata negli Stati Uniti per frequentare l’università. Posto in cui poco e nulla ha resistito, per andarsene a New York. Qui ha lavorato presso Starbucks un giorno, un giorno solo, perché ne è stata licenziata. Causa: imbranataggine a fare tutto! Nicole mica se l’è presa, non si è persa d’animo, e ha risposto a un annuncio di lavoro di un giornale cinese.

Mansione: massaggi a donne…

in età. Un posto con clienti antipatiche e boss peggio, pertanto un dì Nicole si è messa per strada, a New York, a distribuire volantini sui quali reclamizzava le sue specialità massaggianti.

La vedete nelle foto quant’è f*ga, no? Gli uomini hanno risposto a frotte! Nicole, tipa sveglia, ha capito subito che era "massaggiando" gli uomini che poteva farci i suoi soldi! Peccato le sia venuta l’idea di portarseli nel centro massaggi per signore in cui regolarmente lavorava, per "farseli" a pagamento tra una cliente e l’altra.

Il suo capo ci ha messo un niente a scoprirla e a cacciarla. Sicché, che ha fatto Nicole? Mentendo ai genitori in Cina inventandogli che campava “facendo l’agente immobiliare”, si è aperta un profilo OnlyFans pubblicizzandosi di professione m*gnotta, scegliendosi acquirenti raffinati, per elevarsi dal m*gnottaggio popolare all’escortaggio nobiliare. Già, ci sono clienti e clienti, e i più abbienti stanno in giacca e cravatta, e a New York in tanti stanno a Wall Street.

nicole doshi (2)

I nuovi danarosi clienti di Nicole sono brokers, sono nella finanza, è tutta gente con un conto in banca da paura, e a casa moglie e figli regolari. Perché un uomo di tal genere va con una escort, te lo spiega Nicole: “Sono uomini dalla vita stressante, e dal lavoro snervante, e che dalla moglie non trovano più "riconoscimento" sessuale.

A me questi clienti dicevano un po’ tutti la stessa cosa: mia moglie è una brava madre, ma per il resto è insopportabile, a letto è la solita solfa, e non me lo succhia più”. O forse non ha mai succhiato o ingoiato con la sapienza di Nicole, che ha legato a sé clienti devoti alle sue abilità con la bocca.

nicole doshi (19)

Clienti che “spesso mi portavano i loro amici, quasi sempre loro colleghi, annoiati anche loro dagli stessi problemi coniugali”. Amici e colleghi che Nicole soddisfaceva in incontri tête à tête senonché plurimi, “in orge ma massimo tre uomini per volta”, mini orge che esigevano “p*mpini a ripetizione”.

Altra qualità per cui i benestanti clienti sposati di Nicole la ricercavano era “la sottomissione: più di uno impazziva se recitavo ciò che lui voleva: di farmi trovare in una stanza nuda, e bendata e con le mani legate, e in doggy-style. Lui entrava nella stanza e mi prendeva da dietro senza smancerie”.

Nicole ha smesso con l’escort nel 2021, puntando a Los Angeles e al porno. Non rinnega nulla del suo passato, non ce n’è motivo, a lei fare l’escort è assai piaciuto, e poi, come potrebbe? A navigar oculati, nel web, qualche traccia (foto) di una certa "Nicole asian escort in New York", con la sua faccia, e corpo, si trova ancora. Più di una sua avventura con suoi ex clienti sono ora in "Nicole Doshi: Unleashed", porno a episodi basato su esperienze sessuali – d’escortaggio – veritiere.

nicole doshi (21)

Tranne la doppia penetrazione, anale e vaginale, che la ex escort Nicole dai suoi clienti non si faceva fare. Neppure il suo foursome lesbico è preso dalla realtà: Nicole, da escort, non ha mai avuto clienti femmine. Purtroppo, dice lei.

