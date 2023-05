A LEONARDO È TEMPO DI “TRIUMVIRATO” – CON LA RIUNIONE DEL PRIMO CDA PRESIEDUTO DA STEFANO PONTECORVO, COMINCIA LA NUOVA ERA NELL’EX FINMECCANICA: ALL’AD, ROBERTO CINGOLANI, SONO STATE CONFERITE LE DELEGHE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ. CI SARANNO DUE DIRETTORI GENERALI: CINGOLANI E LORENZO MARIANI (CHE CROSETTO VOLEVA COME AD), CHE AVRÀ LA RESPONSABILITÀ DELL’AREA BUSINESS & OPERATIONS – L’USCITA DI LUCIO VALERIO CIOFFI

Al via l’era Cingolani-Pontecorvo per Leonardo. Si è riunito il 9 maggio, per la prima volta, sotto la presidenza dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo, il consiglio di amministrazione di Leonardo nominato dall’assemblea tenutasi il giorno prima.

Il cda del colosso della difesa e aerospazio italiano (controllato al 30,2% dal Tesoro) ha votato […] come presidente il diplomatico Stefano Pontecorvo e nominato l’ex-ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nuovo amministratore delegato e direttore generale. Da ricordare che Assogestioni non è riuscita a far eleggere candidati nel nuovo cda di Leonardo, a differenza del fondo americano GreenWood che ha portato quattro suoi candidati nel board.

[…] il consiglio ha conferito all’ad Cingolani tutte le relative deleghe per la gestione della società e del gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge, ha riservato alla propria competenza.

Il consiglio ha, inoltre, approvato l’istituzione, dal primo giugno 2023, della nuova Direzione Generale Business & Operations assegnata a Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale. Un triumvirato per la guida di Leonardo con Mariani come condirettore generale, o “governance a tre” come la definisce Repubblica.

E con due nuovi dg (Cingolani e Mariani), era pressoché scontata l’uscita del precedente direttore generale Lucio Valerio Cioffi.

Proprio oggi, la società di Piazza Monte Grappa ha comunicato che, “a seguito del nuovo riassetto organizzativo annunciato all’esito del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 9 maggio 2023, che ha provveduto a revocare le deleghe attribuite all’Ing. Lucio Valerio Cioffi in qualità di Direttore Generale, l’Azienda e lo stesso Ing. Cioffi hanno individuato una soluzione consensuale per un percorso progressivo di uscita” dal gruppo.

LE DELEGHE CONFERITE AL PRESIDENTE PONTECORVO

[…] al presidente Stefano Pontecorvo […] spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, alcune attribuzioni. […] avrà infatti deleghe di un certo peso come i “Rapporti Istituzionali”, la “Sicurezza di Gruppo” e “il coordinamento per i progetti di Finanza Agevolata”.

Si tratta di un cambio di passo per la presidenza di Leonardo. Nel 2020 il consiglio […] aveva conferito al Presidente Luciano Carta, alcune attribuzioni ma solo “Sicurezza di Gruppo”, “Group Internal Audit” e “Rapporti Istituzionali”. […]

LE DELEGHE AL NEO AD ROBERTO CINGOLANI

Per quanto riguarda l’ad invece, Cingolani – che è stato nominato anche direttore generale – avrà le deleghe “per la gestione della Società e del Gruppo”. “In buona sostanza, Cingolani avrà il ruolo di capoazienda, a partire dall’area di Ricerca&Sviluppo (di cui si era già occupato prima di essere chiamato al governo da Draghi) e dovrà guidare Leonardo verso i nuovi business, dalla cybersicurezza alle nuove tecnologie applicate ai satelliti e ai supercomputer” sottolinea Repubblica.

Dunque, “Cingolani avrà la doppia carica, ad e dg, come era stato nel triennio del “ferroviere” Moretti, ma non con il successore Profumo”, osserva Gianni Dragoni sul suo blog Poteri Deboli. […]

IL RUOLO DI LORENZO MARIANI (EX MBDA)

Inoltre, il cda di Leonardo ha approvato l’istituzione della nuova direzione generale Business & Operations, con a capo Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale.

Dunque Mariani, finora ad di Mbda Italia, gruppo missilistico europeo composto da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%), si occuperà di sviluppo commerciale dei nuovi prodotti per Leonardo.

L’USCITA DELL’EX DG CIOFFI

Infine, oggi Leonardo ha comunicato la cessazione della carica di Dg per Lucio Valerio Cioffi. Secondo la nota dell’azienda, “l’Ing. Cioffi continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con l’Azienda in qualità di Dirigente fino al completamento del percorso condiviso e, conseguentemente, non sono previste indennità di fine rapporto, né attribuzioni di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica. L’Ing. Cioffi manterrà, data la continuità del rapporto di lavoro, i diritti connessi al vigente sistema di incentivazione previsto dalla politica di remunerazione della Società”.

Quindi “Leonardo ringrazia l’Ing. Lucio Valerio Cioffi per il prezioso contributo che ha garantito nei diversi ruoli a responsabilità crescente in quasi 40 anni di servizio[…].

