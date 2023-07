LEONARDO LA RUSSA, INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI UNA 22ENNE, CONSEGNA TELEFONINO E SIM - LA PROCURA DI MILANO, DOPO IL SEQUESTRO DEL CELLULARE, HA DECISO DI RESTITUIRE LA SIM PERCHÉ INTESTATA ALLO STUDIO LEGALE DI CUI FA PARTE COME AVVOCATO IGNAZIO LA RUSSA ED È RITENUTA PROTETTA DA IMMUNITÀ PARLAMENTARE (AL MOMENTO I MAGISTRATI NON PENSANO SIA NECESSARIO CHIEDERE AL SENATO L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE) – IL TELEFONINO, INVECE, È RISULTATO AD USO ESCLUSIVO PERSONALE DEL RAGAZZO...

Nessuna opposizione alla consegna della Sim del telefonino di Leonardo La Russa da parte dello stesso giovane e della sua difesa. In una dichiarazione diffusa nel pomeriggio, l’avvocato Adriano Bazzoni, che difende il figlio del presidente del Senato nell’indagine che lo vede accusato di violenza sessuale ai danni di un’amica di 22 anni, afferma: «Posso tranquillamente confermare che Leonardo la Russa, richiesto di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza. Ha consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la Sim in esso contenuta».

È stata la Procura di Milano a decidere, dopo il sequestro del cellulare, di restituire la Sim perché essa, intestata allo studio legale di cui fa parte come avvocato Ignazio La Russa, è ritenuta protetta da immunità parlamentare perché potrebbe contenere dati sulle comunicazioni del parlamentare, a differenza del telefonino, che è risultato ad uso esclusivo personale del giovane.

CASO LEONARDO LA RUSSA, IL PADRE DELLA RAGAZZA CHE LO ACCUSA: «LA POLITICA ESCA DI SCENA»

«Spero che la politica esca di scena e che si parli esclusivamente dei fatti e si ricostruisca la verità su cosa è successo», afferma il padre della ragazza di 22 anni che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa. Il caso che vede indagato il figlio diciannovenne del presidente del Senato Ignazio La Russa sta alimentando uno scontro politico che rischia di pesare negativamente sull’intera vicenda.

Il padre della giovane continua a chiedere ad Ignazio La Russa che la scheda sim del telefono del figlio sia consegnata alla Procura di Milano: «Non è interessante andare a coinvolgere politicamente la seconda carica dello Stato, ma ritengo che non dare spontaneamente la sim dimostri la volontà di nascondere qualcosa. Il papà di questo ragazzo in passato ha detto di essere favorevole all’abolizione dell’immunità parlamentare».

(...) I magistrati non pensano che al momento sia necessario chiedere al Senato l’autorizzazione a procedere ad acquisire anche la sim, quanto meno prima di sapere cosa c’è nella memoria del cellulare che sarà esaminata a partire da questa settimana. In ogni caso, il legale della ragazza, l’avvocato Stefano Benvenuto, che premette di non voler entrare nel merito delle indagini, ha reso noto di aver chiesto formalmente alla Procura di investire comunque il Senato con una richiesta per evitare che in un futuro processo ci possano essere rischi di inutilizzabilità dei dati estrapolati.

