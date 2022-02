8 feb 2022 19:10

LET’S TWEET AGAIN! – FABIOLO FAZIO E LA SUA NON INTERVISTA AL PAPA SCATENANO I TWITTAROLI: "PRIME PAROLE DI PAPA FRANCESCO DA FAZIO: "HAI FATTO UNA DOMANDA DEL CAZZO", "DOPO FAZIO, IL PAPA APRIRÀ I CONCERTI DEI MANESKIN", "TROVO SCONFORTANTE CHE FAZIO NON ABBIA AVUTO IL CORAGGIO DI FARGLI NEANCHE UNA DOMANDA SUL PROPORZIONALE”, "L'OSPITATA DI BERGOGLIO HA FATTO ASCOLTI CLAMOROSI, FACENDO ESPLODERE IL FEGATO A TUTTI GLI ODIATORI DI PROFESSIONE" - VIDEO