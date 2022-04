A LETTO, LA POSIZIONE E' TUTTO... - ADDORMENTARSI SUL LATO SINISTRO RIDUCE LE PROBABILITA' DI SOFFRIRE DI BRUCIORE DI STOMACO E DI REFLUSSO - LA POSIZIONE E' IDEALE ANCHE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA PERCHE' "MIGLIORA IL FLUSSO SANGUIGNO TRA CUORE, FETO, UTERO E RENI, MANTENENDO LA PRESSIONE LONTANA DAL FEGATO" - SE SOFFRITE DI CUORE, INVECE, E' PREFERIBILE SDRAIARSI A DESTRA PERCHE'...

Dagotraduzione da oregonlive.com

posizioni dormire

Da che lato dormi nel letto? Questa semplice scelta potrebbe infatti avere effetti sulla salute. Una ricerca ha dimostrato infatti che le persone hanno meno probabilità di avere bruciore di stomaco quando dormono sul lato sinistro rispetto a quando si trovano sul lato destro o sulla schiena.

Un piccolo studio su 10 persone ha scoperto che il sonno sul lato destro «aumenta il bruciore di stomaco e il reflusso acido», secondo il sito web di informazioni sulla salute Healthline. Quello studio, "Effetto di diverse posizioni sdraiate sul reflusso gastroesofageo postprandiale in soggetti normali", è stato pubblicato nel 2000, ma ancora oggi viene citato in articoli e riviste.

le donne e il sonno 8

Si ritiene che il sonno sul lato sinistro sia migliore anche per le donne in gravidanza, perché «migliora il flusso sanguigno tra cuore, feto, utero e reni, mantenendo la pressione lontana dal fegato», afferma The Sleep Foundation.

Quindi essere in grado di sdraiarsi a sinistra e addormentarsi provoca meno stress per alcuni organi chiave e può aiutare la digestione e il flusso sanguigno, favorendo i movimenti intestinali, sottolinea la pubblicazione britannica Metro.

Ma il lato sinistro non è per tutti. La Sleep Foundation afferma che le persone con problemi cardiaci «potrebbero provare disagio sul lato sinistro e preferiscono invece dormire sul lato destro». E dormire di lato non è sempre un toccasana, nemmeno a sinistra. Può peggiorare il dolore alle spalle e forse approfondire leggermente le rughe del viso.

le donne e il sonno 14

Il risultato: sdraiati a sinistra, ma solo se lo trovi comodo. Per la maggior parte delle persone, il miglior risultato è dormire bene la notte, qualunque sia la posizione in cui si trovano.