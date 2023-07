UN LETTORE CI SCRIVE: “UNO STRACCIONE CHE DISTRUGGE LA ‘VENERE DEGLI STRACCI’ DI UN ARTISTA CHE HA DICHIARATO CHE VIVIAMO ‘IN UNA SOCIETÀ STRACCIONA’ È QUALCOSA DI SUBLIME, PIÙ CHE UNA PERFORMANCE D’ARTE TOTALE È LA QUINTESSENZA DELLA NEMESI - PER UNO CHE HA VISSUTO SPACCANDO SPECCHI, CIOÈ GUADAGNANDO SPACCANDO QUALCOSA SINO A DAR VITA A UNA AUTO-FONDAZIONE GIGANTESCA A BIELLA, NON È IL MASSIMO VEDERE UNO STRACCIONE CHE DISTRUGGE I TUOI STRACCI MESSI IN PIAZZA?

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

michelangelo pistoletto venere degli stracci

Uno straccione che distrugge la “Venere degli stracci” di un artista che ha dichiarato che viviamo “in una società stracciona” è qualcosa di sublime, più che una performance d’arte totale è la quintessenza della Nemesi, il distillato dell’Ananke, un puro disvelamento dell’Aletheia. Basta così?

Per uno che ha vissuto spaccando specchi, cioè guadagnando spaccando qualcosa sino a dar vita a una auto-Fondazione gigantesca a Biella, non è il massimo vedere uno straccione che distrugge i tuoi stracci messi in piazza? Non è una pistolata: uno straccione ha titolo sugli stracci.

la venere degli stracci di pistoletto in fiamme a napoli

Ogni volta che uno distrugge consapevolmente un’opera d’arte (non quei cretini che lo fanno senza sapere umiliando la Cultura, o quelli che pensano di salvare il Mondo distruggendo le opere o quelli che scrivono sul Colosseo e “non pensavo fosse antico”: tutti in galera) provo un fremito: l’Arte conta ancora qualcosa nella vita?

Persino uno straccio sconvolge a tal punto la coscienza di uno straccione (straccione è qualcosa più grande di straccio) che finisce per dargli fuoco. La Venere brucia e l’arte diventa momento di Liberazione simbolica per i poveri. Straccioni di tutto il mondo per un momento avete sottratto l’Arte contemporanea ai despoti della finanza.

napoli, la venere degli specchi dopo l incendio

PP

