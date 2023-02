UN LETTORE SCRIVE A DAGOSPIA IN DIFESA DI CAMILLA MARIANERA, LA PRATICANTE AVVOCATO ACCUSATA DI FAR USCIRE DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DAL TRIBUNALE DI ROMA IN CAMBIO DI TANGENTI: “CONOSCO LA RAGAZZA FIN DA BAMBINA E NON SAPETE COME HA FATICATO PER STACCARSI DALLE DINAMICHE CHE HANNO COINVOLTO IL PAPÀ. NOI PREGIUDICATI, CI AUGURIAMO CHE I NOSTRI FIGLI SIANO DISTANTI ANNI LUCE DALLE NOSTRE DINAMICHE. HO LA NAUSEA A SENTIRE LA STORIA DELLA MIA CAMILLA, CORRUTTRICE SENZA CORROTTO…”

Egregio Dott. D'Agostino,

dal sito web del suo giornale on line non si evince che si occupa di cronaca, ma visto che poi si prende questa briga, la pregherei almeno di attingere a notizie veritiere. Essendo Lei, uno fuori dagli schemi, mi aspettavo dal Suo giornale di scrivere fuori dagli stessi e di non uniformarsi a quanto fanno i suoi colleghi "PENNE COMPRATE".

Si parla di persone che nemmeno riuscite ad immaginare quanto si siano sforzate per raggiungere i risultati ottenuti. Nominate persone delle quali non conoscete nemmeno il nome di battesimo, a malapena indovinate l'iniziale, con riferimenti che nulla hanno a che vedere coi fatti contestati alla ragazza. Questo è giornalismo?

Beh, se così fosse, spero che andiate tutti voi a zappare la terra quanto prima, altro che offrire notizie gratuitamente perché vi tenete a galla con la pubblicità, voi date in pasto al popolo chi politicamente non è coperto e i caxxi vostri ve li fate sotto banco.

Conosco la ragazza (CAMILLA MARIANERA) fin da bambina e non sapete quanto e come ha faticato per staccarsi dalle dinamiche anni '70 che hanno visto coinvolto il papà. Voi GIORNALAI dovreste esimervi dal fare accostamenti tra padri e figli. Noi pregiudicati, ci auguriamo cmq che i nostri figli siano distanti anni luce dalle Nostre, come dalle Vostre dinamiche. Riteniamo che se i Nostri figli commettono errori, sia giusto che li paghino, come del resto abbiamo fatto noi.

Ma ci auguriamo che i vostri seguano un codice d'onore molto più simile al Nostro che al Vostro. Accusare loro dei Nostri sbagli ci appare immorale e fuorviante rispetto alle contestazioni, da Lei mi sarei aspettato maggiore attenzione prima di pubblicare qualcosa di ulteriore, atto a distruggere una carriera rampante perché frutto di impegno, attenzione, sacrificio e voglia di rivalsa.

Mi piacerebbe avere la sua diretta opinione rispetto a quanto emerso dalle penne comprate di cui sopra, sulla situazione reale della praticante Camilla. Lei , uomo di penna e di istituzione ( mi conceda la licenza della minuscola ), ha mai sentito parlare di una indagine della procura della durata di 2 anni, con annesse intercettazioni, trojan, gps, inseguimenti vari, fermi, arresti, perquisizioni, baci in bocca e lesbicate varie, nonché spade di fuoco incrociate di "uomini" allupati (altrimenti sarei accusato anche di omofobia), senza poter essere risaliti alla talpa?

Facendo tutto questo casino..... Io nella mia breve carriera criminale passata, e dalle esperienze vissute, ho la nausea a sentire ripetutamente sui canali regionali e nazionali, con tanto di foto in primo piano, la storia della MIA CAMILLA, anima gentile, educata, professionale, con infinito spirito di sacrificio, CORRUTTRICE SENZA CORROTTO.

Questo dovrebbe essere il Vostro punto di vista rispetto a quanto ipotizzato dalla Procura di Roma. Io mi sento di chiedere questo oggi, non soltanto perché l'ho vista essere bimba, fanciulla, ragazza e poi donna, nonché alunna secchiona, ragazza veloce e donna capace.

Chiedo questo semplicemente perché, noi siamo stati condannati a suo tempo, in ragione della COSTITUZIONE ITALIANA, faro della democrazia ( A Vostro dire. Noi non ci crediamo manco un poco), che se non erro, nella mia infinita ignoranza, ma non di Camilla( che può fare da PROFESSORE A MOLTI DI VOI CHE SCRIVETE E A TANTI ALTRI CHE POSSONO LEGGERE), all'art. 27 dice che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Vale solo per gli amici vostri. Lo so, è stato sempre così e lo sarà per sempre.

E secondo Voi è democratico fare processi e dare sentenze mediatiche, con le indagini ancora in corso, per di più distorcendo la realtà??????? Con le chiacchiere infinocchiate il popolino, ma non a noi. A noi non ci fregate......de sti giochetti, ormai, semo vecchi, almeno quanto voi.

Il vero coraggio?

Pubblicare quanto sto scrivendo.

IO CI METTO LA FACCIA.

VOI VEDIAMO

BAHHHH

Daniele Rossini