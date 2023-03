30 mar 2023 18:17

UN LETTORE SCRIVE A FRANCESCO MERLO: “MA PERCHE’ PORTARE IN GALERA GLI EX TERRORISTI ROSSI? LASCIAMOLI MORIRE IN PACE A PARIGI” – RISPOSTA: "IL PUNTO QUI È L’IMPUNITÀ, L’IDEA CHE LA FUGA A PARIGI ABBIA ESTINTO LA PENA, E SOPRATTUTTO CHE QUESTI CRIMINALI ABBIANO SUBITO PROCESSI POLITICI. NULLA DI PIÙ FALSO. NON C’ERANO GRANDEZZE NASCOSTE IN LORO E NON ERA VERO CHE IL MOSTRO STAVA ALTROVE, NEL SOTTOFONDO DELLO STATO ITALIANO OPPRESSORE”