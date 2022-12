17 dic 2022 18:27

UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “NON SO CHI HA PIÙ RESPONSABILITÀ, SE IL CORRUTTORE O CHI SI FA CORROMPERE” – LA RISPOSTA DI MERLO: “CORROTTI E CORRUTTORI SI TROVANO PERCHÉ SI CERCANO MA RARAMENTE SI SOMIGLIANO. NESSUNO SI MERAVIGLIA CHE UN PAESE DI PESSIMA REPUTAZIONE COME IL QATAR CORROMPA PER AVERE IL CALCIO, CHE HA LA FORZA DI CANCELLARE TUTTO. IN QUESTO CASO, DUNQUE, SONO I CORROTTI A SORPRENDERE PERCHÉ TRAFFICAVANO CON LA VIRTÙ DEL SINDACATO, DELLE ONG…”