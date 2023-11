15 nov 2023 18:38

UNA LETTRICE CI SCRIVE: “NON SONO D'ACCORDO QUANDO DICI CHE NON PROTESTIAMO PER I 200MILA SFOLLATI IN BIRMANIA PERCHÉ NON CI SONO NOSTRI INTERESSI IN CAMPO. LA VERITÀ È CHE NON CI È INTERESSATO DEI 250.000 MORTI YEMENITI, NÉ DEL MILIONE DI MORTI SIRIANI, O DEI CURDI SENZA STATO (COME I PALESTINESI) BOMBARDATI DAI TURCHI E DAGLI IRACHENI. SONO NUMERI SCHIACCIANTI RISPETTO A QUELLI PALESTINESI, EPPURE NON CI SONO FOLLE URLANTI NÉ BOICOTTAGGI. E ORSINI? E DI BATTISTA? E ZEROCALCARE? FAMMI INDOVINARE…FORSE PERCHÉ NON SONO MORTI CAUSATI DAGLI ISRAELIANI, E QUINDI NON SERVONO ALLA PROPAGANDA ANTI OCCIDENTALE?