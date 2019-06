5 giu 2019 09:00

LEVATE IL FIASCO A NICOLAS CAGE: “ALL’ALTARE ERO UBRIACO” - TRA LE CAUSE DELLA RICHIESTA DI DIVORZIO DA ERIKA KOIKE, L’ATTORE INSERISCE ANCHE IL FATTO CHE ERA “TROPPO ALTICCIO” PER COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLE NOZZE E SCOPRIRE CHE LA NEOSPOSA AVEVA UN'ALTRA RELAZIONE – IL MATRIMONIO E’ DURATO 4 GIORNI, PER NICOLAS CAGE SI TRATTA DEL QUARTO MATRIMONIO E QUARTO DIVORZIO: ERA SEMPRE TROPPO UBRIACO O E' SOLO UNO CHE CI RIPENSA?