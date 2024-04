30 apr 2024 19:34

LEVATE IL VINO A MAMMA E PAPA’! – A BRINDISI, UN BAMBINO DI QUATTRO MESI È FINITO IN COMA ETILICO PER AVERE BEVUTO DEL VINO DAL SUO BIBERON – LA MADRE DEL PICCOLO SOSTIENE CHE SIA STATO DI UN ERRORE: L'ALCOL È STATO SCAMBIATO CON L'ACQUA PER DILUIRE IL LATTE IN POLVERE – PORTATO IN OSPEDALE, IL BIMBO È STATO SOTTOPOSTO A UNA LAVANDA GASTRICA, PER POI ESSERE INTUBATO E TRASFERITO A BARI, DOVE È RICOVERATO...