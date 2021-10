IN NOMINE RAI! DRAGHI CE L’HA FATTA. A BREVE CAMBIERANNO I DIRETTORI DEI TELEGIORNALI. A RISCHIO SOPRATTUTTO LA POLTRONA DEL TG1: IN POLE I NOMI DI MONICA MAGGIONI, SIMONA SALA E COSTANZA CRESCIMBEMI PER IL POSTO DI CARBONI - MARIO ORFEO POTREBBE APPRODARE A RAI 1 (AL POSTO DEL TRABALLANTE COLETTA) OPPURE A RAI TRE AL POSTO DEL PENSIONANDO FRANCO DI MARE - QUESTA MATTINA, SI RIUNIRÀ IL CDA DELLA RAI. L’AD FUORTES STAREBBE PENSANDO A LUCA MAZZÀ, EX DIRETTORE TG3, COME DIRETTORE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI…